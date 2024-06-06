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港聞

港聞二

稱還押時獲告知可做「金手指」

【明報專訊】被告李家田的大律師林芷瑩關注彭軍壕擔任控方證人，彭供述還押時獲囚友告知可做「金手指」，遂約見警方表達意向。林指出，彭軍壕錄取無損權益口供（NPS）後，控方將原本「串謀有意圖傷人」罪改成目前「串謀犯對訂明標的之爆炸」等3罪，而彭軍壕指證本案多人，彭同意上述說法。

林指彭軍壕曾去信要求律政司依照協議不告他兩罪，惟彭否認事前與警方達成協議，稱該信件是抄囚友所寫的草稿。

稱預料會被捕 早打算認罪

在林芷瑩盤問下，彭軍壕同意吳智鴻為人兇惡，承認怕了吳。當吳智鴻於2019年12月8日被捕，彭認為吳不會騷擾他的家人，而彭沒和前警署警長的父親商量事件，彭解釋「唔想佢擔心」。彭軍壕稱，曾預料自己被捕，一開始已打算認罪；他在2020年1月17日被捕當天自願錄影會面4次，惟拒絕提供電話密碼。

簽NPS後仍見警方

少許擔心不被接納做證人

彭軍壕確認自2020年2月起和警方見面至少15次，起初傾談還押生活，同年4月提及NPS，他知道可獲多達一半刑期扣減，不過他無特別在意，因為他認為法庭考慮減刑時，做「金手指」的比重不及認罪般大。林芷瑩質疑，彭軍壕翌日簽署NPS後仍見警方，是想催促控方接納他做「金手指」；彭承認少許擔心，又稱「決定權唔喺我度」，故無辦法在意。

至2022年2月，彭軍壕轉往小欖精神病治療中心與警方會面，彭稱當時已知律政司接納他做證人。

（反修例風暴）

相關字詞﹕金手指 屠龍小隊 反恐條例 反修例風波

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