稱還押時獲告知可做「金手指」

林指彭軍壕曾去信要求律政司依照協議不告他兩罪，惟彭否認事前與警方達成協議，稱該信件是抄囚友所寫的草稿。

稱預料會被捕 早打算認罪

在林芷瑩盤問下，彭軍壕同意吳智鴻為人兇惡，承認怕了吳。當吳智鴻於2019年12月8日被捕，彭認為吳不會騷擾他的家人，而彭沒和前警署警長的父親商量事件，彭解釋「唔想佢擔心」。彭軍壕稱，曾預料自己被捕，一開始已打算認罪；他在2020年1月17日被捕當天自願錄影會面4次，惟拒絕提供電話密碼。

簽NPS後仍見警方

少許擔心不被接納做證人

彭軍壕確認自2020年2月起和警方見面至少15次，起初傾談還押生活，同年4月提及NPS，他知道可獲多達一半刑期扣減，不過他無特別在意，因為他認為法庭考慮減刑時，做「金手指」的比重不及認罪般大。林芷瑩質疑，彭軍壕翌日簽署NPS後仍見警方，是想催促控方接納他做「金手指」；彭承認少許擔心，又稱「決定權唔喺我度」，故無辦法在意。

至2022年2月，彭軍壕轉往小欖精神病治療中心與警方會面，彭稱當時已知律政司接納他做證人。

（反修例風暴）