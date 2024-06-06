屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」

彭軍壕（案發時33歲）昨分別接受第二被告張銘裕及第四被告李家田的代表盤問。彭早前供稱，吳智鴻在2019年9月和彭、屠龍小隊被告張銘裕等到台灣軍訓。

彭同意軍訓如旅行散心

當時未知行動涉槍械

代表張銘裕的辯方大律師姚本成昨盤問，指吳無講過完成軍訓就一定要參加「大行動」，質疑兩者「扯唔埋纜」；彭認同當時未知用槍行動，他同意軍訓包食宿、有津貼，較少運動的他「當去旅行操fit下自己」。彭確認軍訓每早跑步健身，教練指示他們兩小時跑完5000米；姚本成指可步行完成，彭認同訓練不算認真，沒有紀律和處罰，他晚上打機及去夜市。彭不知室友張銘裕為何提早退團，不過張有參與實彈射擊。

彭稱，同年10月起收過吳智鴻和隊員給予共兩萬元，彭當時已辭職，跟吳食飯就由對方結帳。姚本成指彭無所事事，「佢（吳）叫你做乜就做乜」；彭同意，又說無藉口拒絕陪吳試炸彈。彭曾指11月張銘裕有到西貢試槍射擊，負責把風的彭昨承認只聽到槍聲，可能均由吳開槍。

父為前警長 沒告知炸彈計劃

2019年12月8日行動前一晚，吳告訴彭打算在軒尼詩道及和菲林明道交界附近用炸彈；彭作供稱，聽到殺警計劃時覺得吳智鴻「癲」。彭亦不清楚確實炸彈位置，沒顧慮鄰近油站，相信吳預計不會波及無關的人。彭確認雖然他的父親是前警察，但沒把計劃告知父親，他擔憂退出會「累全家」。

稱不得不參與 非推卸責任

姚本成讀出彭的口供：「我就一直好想退出，但以鴻仔（吳智鴻）為人，我知道佢咁多嘢，佢亦知道我住邊度，如果我唔參與嘅話，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人，所以我無得唔參與。」彭在庭上維持說法，稱聽到細節後更擔心連累家人，否認推卸責任。姚本成指行動當日早上有人被捕，彭傳送粗言信息表示無奈，不似感覺「甩身」，彭不同意。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）