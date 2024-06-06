明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢

【明報專訊】早前提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇表示，美國目前無意願區分香港和內地，他認為香港最好的做法，是捍衛香港的獨特性及與內地的差別，「為香港不是另一內地城市提供佐證」。

政府：經濟穩步揚 灣區機遇無限

政府昨晚發聲明，不點名回應「個別人」就香港經濟及金融發展發表的評論，指其忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，論點在數據及事實前完全站不住腳，要「讓數據及事實說話，闡明香港亮麗前景」，以正視聽。政府稱，國家今年首季及去年全年​經濟實質增長都超過5%，高於目標，香港經濟同樣穩步增長，粵港澳大灣區的無限機遇，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色無可比擬。聲明稱香港國際金融中心地位不斷鞏固提升，港股市值逾33萬億元，是1997年回歸時的10倍；並說「一國兩制行之有效，是香港持續繁榮的基石」，國安法和維護國家安全條例成功落實為香港社會帶來穩定和安全的環境，有利投資和金融發展。

羅奇昨在香港外國記者會午餐會演講，在問答環節提及，知道港人討厭香港被視作另一個內地城市，他認為香港暫落得此地步，與2019年的事件有關，指香港政治環境重塑，而美國調整至出現目前對港的態度。

羅奇指港經濟非中央前五大事務

在香港與內地經濟日趨融合下，他認為香港經濟難以擺脫內地增速疲弱的影響，在政治層面而言，他認為香港愈受北京影響，令香港愈難以獨立制訂政策改變本港經濟困局。羅奇不認為香港經濟問題是北京最優先要處理 ，「可能香港在前十大任務中……但肯定不在前五大」。

羅奇在演說中形容香港是自己第二個家，並說「香港玩完論」旨在提出一個警號，出發點是分析問題，沒有政治目的，並重申香港困局不會消失，認為在香港內地政經格局下，香港過去的多元、活力及自主正在轉變，歷史上的韌性「已成過去」。

先前有份在北京出席中國發展高層論壇的羅奇，曾向美國傳媒稱被阻止在論壇提出有關香港的意見。羅奇借已故中共領導人鄧小平「實事求是」說法，呼籲聽眾及在場傳媒在公開誠實的精神下，提出有實證支持的分析。

相關字詞﹕外國記者會 香港玩完 羅奇

上 / 下一篇新聞

擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬
今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬
六四拘4人 兩男女保釋
六四拘4人 兩男女保釋
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士投訴破千宗 多疫前近倍
的士投訴破千宗 多疫前近倍
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
稱還押時獲告知可做「金手指」
稱還押時獲告知可做「金手指」
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
男子起底警員兩議員 認違反私隱條例
男子起底警員兩議員 認違反私隱條例
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家