羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢

政府：經濟穩步揚 灣區機遇無限

政府昨晚發聲明，不點名回應「個別人」就香港經濟及金融發展發表的評論，指其忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，論點在數據及事實前完全站不住腳，要「讓數據及事實說話，闡明香港亮麗前景」，以正視聽。政府稱，國家今年首季及去年全年​經濟實質增長都超過5%，高於目標，香港經濟同樣穩步增長，粵港澳大灣區的無限機遇，香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色無可比擬。聲明稱香港國際金融中心地位不斷鞏固提升，港股市值逾33萬億元，是1997年回歸時的10倍；並說「一國兩制行之有效，是香港持續繁榮的基石」，國安法和維護國家安全條例成功落實為香港社會帶來穩定和安全的環境，有利投資和金融發展。

羅奇昨在香港外國記者會午餐會演講，在問答環節提及，知道港人討厭香港被視作另一個內地城市，他認為香港暫落得此地步，與2019年的事件有關，指香港政治環境重塑，而美國調整至出現目前對港的態度。

羅奇指港經濟非中央前五大事務

在香港與內地經濟日趨融合下，他認為香港經濟難以擺脫內地增速疲弱的影響，在政治層面而言，他認為香港愈受北京影響，令香港愈難以獨立制訂政策改變本港經濟困局。羅奇不認為香港經濟問題是北京最優先要處理 ，「可能香港在前十大任務中……但肯定不在前五大」。

羅奇在演說中形容香港是自己第二個家，並說「香港玩完論」旨在提出一個警號，出發點是分析問題，沒有政治目的，並重申香港困局不會消失，認為在香港內地政經格局下，香港過去的多元、活力及自主正在轉變，歷史上的韌性「已成過去」。

先前有份在北京出席中國發展高層論壇的羅奇，曾向美國傳媒稱被阻止在論壇提出有關香港的意見。羅奇借已故中共領導人鄧小平「實事求是」說法，呼籲聽眾及在場傳媒在公開誠實的精神下，提出有實證支持的分析。