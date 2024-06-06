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港聞二

的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍

【明報專訊】一輛套上假牌的新界的士上周六（1日）在上水寶石湖路撞傷一名8歲女童後不顧而去，涉事司機昨凌晨到警署自首，涉「危險駕駛」等6罪被捕，警方正調查其套假牌原因。有的士業界表示，此類「影子的士」有可能由劏車場購入，近年不普遍。

女童頭手腳受傷甩牙 同日出院

事發於上周六早上約11時，一輛新界的士沿上水寶石湖路往馬會道迴旋處方向行駛，駛至近寶運路時違反道路交通標誌及衝紅燈，撞倒一名正在過馬路的8歲女童，車輛未有停下並駛走。女童手腳及額頭擦傷及瘀傷，亦被撞甩牙，送往北區醫院治理，同日出院。

車輛無登記 只見上手車主紀錄

警方經調查後懷疑涉案的士使用假車牌，至前晚（4日）於上水粉嶺圍一個停車場尋回的士，該的士已一段時間沒有在運輸署登記，只有上一手車主紀錄。警方表示，一名56歲姓蔡男子昨凌晨到上水警署自首，他報稱商人，涉嫌危險駕駛、交通意外後沒有停車、交通意外後沒有報案、行使虛假文書、駕駛未有登記的車輛及駕駛時沒有第三者保險被捕共6項罪名，被扣留調查。

大埔警區重案組高級督察黎柱鋒表示，被捕男子持有的士駕駛執照，相信他在意外後沒再駕駛該的士，該假牌亦無套用於其他車輛，正調查被捕男子駕駛該的士多久、事發時有否載客等。據了解，該假車牌號碼實際用於另一的士，警方憑行車記錄儀片段先尋獲「正身的士」，並確認該車不在場，因而證實涉案的士使用假牌。

車主收兩份車租 分別港九行駛

現攝錄科技普及 易揭假牌

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，一般而言，「影子的士」有可能從劏車場廉價購入，由於該的士不可再向運輸署申請在路面營運，故沒有登記資料；亦可能是司機為避債務、車租而套假牌，以免被電召中心發現，但「影子車」被發現後懲罰重，並不值得。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，不清楚涉事的士來源及司機動機，但「影子的士」過往較常見，車主從車房或劏車場以低價購舊車，將一個車牌號碼分予兩輛車使用，收取兩輛車車租，兩車會分開在香港及九龍行駛，避免同地方出現。他說以往抄牌等靠交通警目測手寫，影子車可協助提供「不在場證據」，司機可推說看錯、寫錯車牌號碼，但隨着攝錄抄牌及行車記錄儀普及，「影子的士」被揭發的風險大增，情况已不普遍。

相關字詞﹕交通意外 的士

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