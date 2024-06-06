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港聞

港聞二

刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪

【明報專訊】患精神病的中年男子因瑣事動怒，在寓所要脅斬死其17歲兒子，雙手各執一把菜刀，一度把刀架在11歲女兒的頸上。男子昨於區域法院承認非法禁錮及刑事恐嚇等共4罪。庭上透露，被告的子女身體沒有受傷，其女兒曾表示當聽到敲門或鎖匙開門聲時，會害怕被告是否回家。辯方呈上被告一家撰寫的求情信，法官香淑嫻押後案件至6月19日判刑，其間索取精神及背景各一份報告，下令被告還押。

被告一家撰求情信 官索精神報告

報稱無業的被告N.Y.C.（50歲）承認兩項刑事恐嚇、一項管有攻擊性武器及一項非法禁錮罪。庭上透露，被告患有精神病及抑鬱症。

據控方案情，被告已婚，男子X及女童Y為被告的子女，一家同住於秀茂坪順利邨單位。2023年4月30日早上11時半，被告正與妻子用電話處理金錢糾紛，同時着兒子X影印母親同事的辭職信。X影印後把自己鎖在廁所內，WhatsApp告知母親此事；惟被告在客廳電腦看到X的信息紀錄，遂大罵X，要脅斬死他。X拒絕開門，隨即報警求助。

其後被告從廚房拿出兩把分別29及24.5厘米長的菜刀，女兒Y看見被告雙手持刀拍打廁所門。被告妻子回到家門，因沒鎖匙而無法進入。警察在半小時後到場，被告拒開門，並命令Y坐在沙發上，不要開門，否則她會「死先」。

警方破開鐵閘，被告隨即把刀架在Y的頸上，過程維持3至4分鐘，威脅會殺死Y。警方最終破開大門入屋，在客廳以胡椒噴霧制服被告。

【案件編號：DCCC 742/23】

相關字詞﹕區域法院 父親 刑事恐嚇 非法禁錮

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