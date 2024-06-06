控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞

黎獲羅傑斯英議員訪談片段

提及彭定康批中國意圖

控方指2020年5月27日，「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）向黎傳送一段他與英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）的訪談片段，當中奧爾頓呼籲香港示威者應採用和平手段抗爭，展示比中共更好的一面。奧爾頓亦引述前港督彭定康的說法，指中國試圖改動《基本法》的做法令人髮指。奧爾頓參與由彭定康發起的聯署聲明，聯署者為逾200名來自各國的議員與政策制訂者，透過聲明以示支持香港市民。

控方續指同年6月1日，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）向黎傳送的片段，內容為IPAC成立的宣傳片。控方又指黎曾在Twitter轉發美國時任總統特朗普於同年8月19日的發言片段，特朗普稱聽說黎是勇敢的人，想向黎表達祝福。

黎倡邀尊子畫諷刺內地漫畫

着盧峯等供帖文吸美讀者

控方另播放兩段黎與《蘋果》員工之間的談話錄音。黎在首段錄音稱《蘋果》英文版需報道中國的維權新聞，有員工提議維權新聞的題材應包括六四、中國異見人士、維權律師等，黎表示認同及稱「我哋要做番真實新聞」。黎亦稱Mark Simon正尋找外國政客與官員等訂閱《蘋果》。會上有人建議刊登諷刺內地的漫畫，黎認為可邀請「尊子」幫忙，說「最好嘅漫畫都係尊子」；另一段錄音內容為黎要求盧峯等寫手每日為他提供一小段文字，以經營他的Twitter帳戶，內容最好是能吸引美國讀者的中國話題。

押後下周二審 黎方7．9中段陳辭

控方之後處理進一步承認事實，包括舉出與香港暫停移交逃犯協定的國家，並申請押後審訊至6月11日，以待處理翻譯文件後及完成控方案情。黎一方表示有意作中段陳辭，3間《蘋果日報》公司的律師表明不作中段陳辭。法庭應控辯雙方申請押後案件。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）