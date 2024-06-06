未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸

專家指病症罕見難察覺

事主潘玉玲2021年12月4日送院，翌日不治，解剖報告指死於主動脈剝離帶心包積血。心臟科醫生、專家證人范瑜茵供稱，急性主動脈剝離相當嚴重和罕見，可引發「災難性」併發症，例如在歐美國家，每10萬人只有3至6人有主動脈剝離，若不獲診斷和適切治療，約兩成患者未送院已離世。

范表示，主動脈剝離的初期症狀與急性心衰竭及中風相似，本案事主最初因胸口痛入院，急症室以心絞痛方向治療；後來事主在內科病房投訴胃痛，醫護改循腸胃問題的方向開藥。范認為急症室和內科都考慮過心血管問題，惟事主病情有變，醫生難以準確診斷，因此建議急症室和內科改善溝通，確保傳遞病人資訊。

此外，范瑜茵提議醫生保持緊密監測，例如為事主接駁心臟監察儀器，不過每間醫院設備分佈不同，深切治療部或急症室一般設監察儀器，普通內科病房則未必。

事主丈夫孫智聰在結案陳辭表示，多謝研訊各方讓他了解妻子為何離世，他發現香港醫療系統對主動脈剝離了解不多，建議當局投放培訓資源，使醫護提高警覺。孫又表示，妻子最初在急症室診斷為冠心病，其後醫生應循心臟方向診治，「點解會停晒關於心臟相關問題，而導向腸的問題呢？」孫又指，按國際標準，應為妻子接駁心臟監察儀器。

醫局質疑僅胸痛需否駁監察儀

醫管局一方結案陳辭表示，未必每名病人都要接駁心臟監察儀器，要視乎病歷和入住的病房。局方稱，醫院護士擁有獨立權力，判斷會否為病人接駁監察儀器；若病人心跳不穩和不省人事，有理由接駁儀器，但質疑「若只是心口痛就駁機，係咪資源方面可以承受？」案件今裁決。

【案件編號：CCDI 1063/21】

（死因研訊）