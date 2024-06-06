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港聞

港聞二

綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回

【明報專訊】曾於公院任職的男醫生前年在港鐵車廂內，以貼有震蛋的下體三度挨近一名少女的臀部。男醫生否認一項非禮罪，經審訊後被裁定罪成，他不服定罪上訴，昨被高院駁回，維持原判監禁兩周，即時服刑。法官指本案證據充分及壓倒性，但上訴方猶如用顯微鏡般審視並堅持理據，做法不切實際及近乎吹毛求疵，法庭按理可要求支付訟費，最終決定不作命令。

官：罪成證據充分 上訴吹毛求疵

上訴人李永熙（案發時30歲）被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。據原審證供，李警誡下稱因工作壓力大才會用震動器放在自己下體，並貼近X的臀部取得快感。上訴方質疑原審裁判官錯誤裁定李是在自願情况下招認。暫委法官姚勳智認同裁判官的觀察，不同意李會因害怕家人擔心而簽署口供，承認如此嚴重的指控，事件亦對其工作影響攸關。

上訴方又質疑X與目擊犯案過程的便衣警員證供有不能磨合之處，例如警員所指的首次接觸實為X所指的第二次接觸，以及投訴遭警員不合理武力對待。法官指X感覺震動的時間相隔短，警員在深水埗站才上車，裁判官已裁定接觸不止一次，每次維持約3秒，二人明顯是描述同一事件；若警員的確曾將李大力按壓於地上和拉扯他上樓梯，李應有明顯傷勢。

法官續指，李被發現時沒有拉上褲鏈，露出陰莖但以風衣遮蔽，下體貼有兩粒震蛋，當時車廂不是擠擁得「人貼人」，原審裁判官分析後裁定犯案並非意外。法官指本案證據充分，考慮X供辭、警員的觀察和李貼有震蛋的情况，控方舉證已毫無合理疑點，遂駁回上訴。

法官又特別提到上訴方提出的理據在原審已詳細分析和處理，上訴方做法有浪費法庭資源之嫌。

【案件編號：HCMA 211/23】

相關字詞﹕上訴駁回 醫生 港鐵 非禮

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