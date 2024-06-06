指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損

陳啟宗昨早出席彭博亞洲財富峰會時表示，如果本地零售及服務業不認清現實及理性地接受港人北上消費現象，開始反思其對策，他們將會是個非常可悲的人（very sad person）。他說自己很多年之前已經提出，雖然香港於政治上實行「一國兩制」，但在經濟上需與資金較多的中國大陸互相融合，不應以舊的經濟模式理解香港，應接受及適應新環境，並於新環境下做到最好。

須適應新環境 與內地融合

出席同一場合的恒隆集團及恒隆地產董事長、陳啟宗的兒子陳文博也表示，留意到本港租金自新冠疫情以來有所下跌，尤其是寫字樓租金，當中零售租金亦略為下跌， 但形容這對香港是好事，業主需趁租金下跌的空間去試驗更多東西，為旅客及本地人提供更好體驗，務求吸引他們留港消費，而不是到深圳及日本消費，料會開始見到本地零售及其服務方面有所轉變。

陳啟宗又說，過往於社會運動追打內地人的「黃絲」，現時亦到深圳消費，「希望沒（內地）人會打他們（Let's hope nobody will hit them）」。

陳文博：業主可試新體驗吸客

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，不評論個別人看法，但他認為港人北上消費熱潮是好事，因娛樂多了選擇，同時有意見指「食、玩、買」價格較港吸引，可減少港人在經濟上的負擔。惟他指出，北上消費熱潮同時對本地零售業是個挑戰，本地零售業應調整經營策略，務求削減租金及人力成本，以增加競爭力。邵家輝續提到，港府本周一剛公布推行「好客之道」運動，宣傳用良好態度對待旅客，令人重溫藝人劉德華的「好客之道」名句，他相信將會為香港零售業帶來「新高潮」。