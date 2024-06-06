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香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」

【明報專訊】香港國際旅遊展（ITE）及香港商務會獎旅遊展下周四（13日）起一連4日在灣仔會展舉行。今年ITE以「重新探索世界」為主題，預計約有500個來自60多個國家或地區展商參與，有21個屬新參展國家或地區，當中約半數來自亞洲以外，包括古巴、南非和斯洛文尼亞等。有份參展的國家文化和旅遊部駐港機構「亞洲旅遊交流中心」稱，港人到內地旅遊較疫情前「走得更遠」，料與航班增加、政策開放有關。

今年ITE重點推廣可持續旅遊、冰雪旅遊、新目的地和夜市等，首兩日為招待業界的專業日，餘下兩日開放予公眾，票價介乎25至70元。大會預期約6650名業內人士到場，按年多12%，公眾則有約兩成增長，約6.6萬人次。2019年的展覽有675個展商，公眾入場人數逾7.3萬。

今年展覽滿佈富地方特色的展位和打卡位、民俗或民族表演，以及80場旅遊講座，新增的21個參展國家或地區包括保加利亞、克羅地亞（薩格勒布）、古巴、哈薩克 （阿拉木圖）、吉爾吉斯、西班牙、敘利亞等。

500展商21新地區 規模相若疫前八成

被問到通關逾一年但展商未明顯增加，主辦方匯衆董事總經理湯錦成說，今年展覽規模是新冠疫情前「八成多一啲」，因各地旅遊展亦恢復舉辦，去年展商或會想到不同地方。他稱今年多了特別旅遊地點參展商，如非洲、巴基斯坦等，去年亦有七成入場者表示會花更多錢旅遊，相信港人外遊潮持續。

亞洲旅遊交流中心主任助理程瑞山說，港人到內地旅遊較疫情前走得更遠，例如新彊，去年下半年起香港旅客明顯增加，哈爾濱亦吸引很多港人「打卡」，認為與航班增加、交通方便及政策開放有關。

旅議會總幹事楊淑芬指出，今年1至4月訪港旅客人次較去年同期多一倍，有約1400多萬人次，當中76%是內地客，料旅客會持續增加，今年將有近5000萬旅客訪港。她說，近日政府努力舉辦盛事，業界都希望可讓旅客體驗更豐富。

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