「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素

藝術家繪製歷史圖景 將涵大坑九龍城

「城市景昔」由旅遊事務署委託城大創意媒體學院研製，將指定地點不同年代的全景圖像通過3D建模，配以動畫和音效，為市民和旅客呈現一個可見到香港往昔景物的「窗口」。團隊項目經理梁偉倫稱，項目資料收集花逾半年、參考數百張照片，訪問大量原居民。

項目此前已在中環、山頂等地區設有28個指定地點，今次選址則在非傳統旅遊區的鯉魚門。梁表示，鯉魚門有很多故事可發掘，香港近年興起深度遊，希望藉項目推廣更多適合深度遊的地區。

參與項目的鯉魚門原居民羅國興認為，如要推廣鯉魚門旅遊，還需政府建設更多設施方便旅客，特別是交通。羅經營的「南大門海鮮烹調專門店」（原「宇宙海鮮酒家」）是「城市景昔」呈現的建築之一，他認為項目將有助生意。

「城市景昔」除了涵蓋鯉魚門，亦新增香港電影元素，市民和旅客可在《龍虎風雲》、《無間道Ⅲ》、《梅艷芳》等電影的取景地重溫電影片段，認識香港電影和創意產業。

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱，「城市景昔」日後將擴展至大坑和九龍城。梁偉倫亦希望項目可在更多地區推廣，「令更多地方的故事繼續流傳」。