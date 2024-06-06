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「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素

【明報專訊】旅遊事務署推出的文化創意旅遊項目「城市景昔」昨起擴展至鯉魚門，新增6個觀景點，包括鯉魚門海濱學校、鯉魚門燈塔、鯉魚門石礦場區、鯉魚門天后宮等。市民和旅客可通過下載「城市景昔」手機應用程式，於指定地點掃描「AR時鐘」，觀看由本地藝術家根據歷史圖片及居民口述歷史繪製的歷史全景圖像，更可與景點互動，查看更多史料。

藝術家繪製歷史圖景 將涵大坑九龍城

「城市景昔」由旅遊事務署委託城大創意媒體學院研製，將指定地點不同年代的全景圖像通過3D建模，配以動畫和音效，為市民和旅客呈現一個可見到香港往昔景物的「窗口」。團隊項目經理梁偉倫稱，項目資料收集花逾半年、參考數百張照片，訪問大量原居民。

項目此前已在中環、山頂等地區設有28個指定地點，今次選址則在非傳統旅遊區的鯉魚門。梁表示，鯉魚門有很多故事可發掘，香港近年興起深度遊，希望藉項目推廣更多適合深度遊的地區。

參與項目的鯉魚門原居民羅國興認為，如要推廣鯉魚門旅遊，還需政府建設更多設施方便旅客，特別是交通。羅經營的「南大門海鮮烹調專門店」（原「宇宙海鮮酒家」）是「城市景昔」呈現的建築之一，他認為項目將有助生意。

「城市景昔」除了涵蓋鯉魚門，亦新增香港電影元素，市民和旅客可在《龍虎風雲》、《無間道Ⅲ》、《梅艷芳》等電影的取景地重溫電影片段，認識香港電影和創意產業。

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱，「城市景昔」日後將擴展至大坑和九龍城。梁偉倫亦希望項目可在更多地區推廣，「令更多地方的故事繼續流傳」。

相關字詞﹕文化 旅遊 香港

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