的士投訴破千宗 多疫前近倍

運輸及物流局昨日回覆立法會議員吳傑莊書面提問時指出，運輸署過往3年接獲各類性質較嚴重之的士司機投訴個案中，以濫收車資個案增幅最多，去年較2021年增逾3倍（翻查資料，亦較新冠疫情前的2018及2019年多逾五成）。當局補充，受疫情影響，2021及2022年整體公共交通乘客人次較疫前少，故的士投訴相應減少。

為提升業界形象及配合旅發局「好客之道」運動，的士業議會舉辦第五屆「的士禮貌活動」，由大學生和議會成員擔任禮貌大使，即日起至8月27日在全港各個較繁忙的士站及機場、深圳灣等口岸的士站，向司機和乘客派宣傳單張和紀念品。單張既提醒司機尊重乘客的，亦提醒乘客勿謾罵司機，亦會介紹本港著名景點，列出尋找失物熱線等。

禮貌大使駐站3月派單張 大學生參與

的士業議會主席黃卓邦昨在活動啟動禮致辭稱，活動可加強的士司機與乘客的溝通，讓乘客賓至如歸，提供和諧乘車環境，達至「增加讚揚，減少投訴」。出席典禮的航運交通界立法會議員易志明稱相信大多數的士司機服務好，「只有一小撮害群之馬」，冀當局加強打擊「黑的」，又說曾建議政府增加的士車隊額度，「唔好畀熊熊烈火（業界申請踴躍）去慢慢消滅」。