的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊

提出質詢的民建聯梁熙關注違反申請牌照承諾之車隊的士有何懲處，署理運物局長廖振新回覆，車隊持牌人須在牌照期內維持「適當且具效率」的車隊服務，令運輸署長滿意，包括須遵從法定要求、車隊牌照條件，以及署長依法給予的指示，署方會密切監察車隊營運，並對持牌人表現作中期評估，在決定是否批給延長牌照期申請時，會考慮評估結果。

須可經App網頁熱線預約

車隊網約渠道方面，廖振新稱運輸署會透過牌照條件要求車隊持牌人必須提供手機應用程式、網頁和電話熱線，供乘客預約車隊的士；車隊投入營運時，運輸署會推出專頁，列出各車隊的網頁或二維碼連結，以便乘客一站式搜索不同車隊的預約方法。

豪華的士最快下月推 車隊顏色自訂

的士車隊牌照申請亦要求各車隊供輪椅上落之的士和「豪華的士」最少各佔一成。的士業議會昨日舉行「的士禮貌活動2024」啟動禮時，展出6座位可供輪椅上落的士及供車隊採用的「豪華的士」，議會副主席及公共關係委員會主席吳坤成透露，該兩款的士最快下月推出市面，其中非車隊的「豪華的士」暫按地區以紅、藍或綠色展示，日後車隊的「豪華的士」則可自訂顏色。他預計明年7月約有180架車隊的士「落地」。

另外，運物局將於7月中就規管網約車的研究向立法會匯報。的士業議會主席黃卓邦在啟動禮後向傳媒表示，街上截的士確實有點不合時宜，理解市民對網約車有需求，的士車隊會設網約服務。

研網約車規管 議員倡市民利益優先

自由黨立法會議員李鎮強稱樂見的士車隊制度，形容對政府「落水」研究和規範高興，建議政府規範好網約車，讓網約的士和網約車在遊戲規則下可各自生存，給市民更多選擇。選委界立法會議員吳傑莊則說，網約車是大勢所趨，幾乎所有國際大都市也有，惟「白牌車」有風險，冀政府規管網約車時諮詢多方意見，包括的士及網約車司機，大家「一條心」，以市民利益優先。