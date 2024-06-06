明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬

【明報專訊】政府今年起推出「同鄉文化推廣計劃」，資助同鄉社團舉辦家鄉文化活動。民政事務總署回覆查詢，表示本年度（2024/25）共批出39項申請，總資助額約1000萬元，惟未有交代獲資助活動名單及資助額。其中在維園舉行、橫跨六四的「第二屆家鄉市集嘉年華」是獲資助項目之一。香港浙江省同鄉會聯合會永遠名譽會長陳仲尼透露，活動獲資助額過百萬元，並相信明年會繼續舉行。

未交代活動名單資助額

去年《施政報告》推出「同鄉文化推廣計劃」，撥款3000萬元資助推廣家鄉文化的活動，為期3年，每項活動最多資助20萬元。民政總署表示本年度收到110個同鄉社團遞交213份申請，上月底完成審批，最終批出39項申請，涉款約1000萬元。署方未有交代獲資助活動詳情及每項活動資助額，僅透露相關項目包括家鄉市集、民族文化嘉年華、家訪送暖、親子尋根和青年交流活動等，每宗申請獲資助10萬至19.5萬元不等。

28個同鄉社團上周六起一連五日在維園舉辦「第二屆家鄉市集嘉年華」，政務司長陳國基出席開幕禮時表示活動獲「同鄉文化推廣計劃」資助。主辦團體之一、浙聯會的永遠名譽會長陳仲尼透露，多個同鄉社團分別就嘉年華申請計劃，一共獲過百萬資助。他認為，政府資助嘉年華沒有政治考慮，並非刻意支持團體趁六四在維園辦活動，「你不給我們（資助），我們都會搞」。他指今次活動開支龐大，政府資助所佔比例很小，認為意義在於表揚和肯定同鄉社團。

政府曾表示，就特定活動可酌情批出高於上限的資助額。本報正向民政總署查詢，不同社團可否分別就同一活動申請資助，以及為何拒絕公開獲資助活動名單和金額，正待回覆。

攤檔多稱銷情佳 團體料明年續辦嘉年華

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華昨日結束，福建社團聯會副秘書長姚培樹表示，截至前日（4日）已有18萬人次入場，已多於去年的15萬人次。他表示活動平安順利舉行，對於六四當日有人身穿哲古華拉頭像上衣入場引起混亂，他認為只有「一個半個」惹事，沒有造成干擾。姚培樹稱由於嘉年華受歡迎，料將「常態化」，明年繼續舉辦。

多個市集攤檔表示銷情理想，指不少貨品昨已售罄。香港汕頭社團總會主要賣特色小食，總幹事張翠賢稱生意額約5萬元，合乎預期，儘管天雨影響人流，生意仍多於去年。淄博同鄉會售賣淄博燒烤，會長耿國華形容生意「火爆」，本來以為下雨會有影響，但每日仍售出過萬串燒烤，高峰期逾百人排隊，需每人限購5串。他說明年會繼續擺檔，盼為「由治及興」出一分力。

明報記者 鄭啟智

相關字詞﹕同鄉社團家鄉市集嘉年華 同鄉文化推廣計劃 家鄉市集嘉年華 六四

上 / 下一篇新聞

擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施
六四拘4人 兩男女保釋
六四拘4人 兩男女保釋
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士車隊須具效率 運署：可隨時研訊
的士投訴破千宗 多疫前近倍
的士投訴破千宗 多疫前近倍
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
「城市景昔」增鯉魚門6景 另添港產片元素
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
臥鋪高鐵開售 來往滬港高級票熱賣
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
香港國際旅遊展下周開 參展商：港人北上「走更遠」
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
九巴工會倡加薪8% 增發節日上班津貼
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
指北上潮沒大不了 陳啟宗籲業界反思 形容「美事」需認清現實 零售跌恒隆也受損
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
綁震蛋車廂狎少女 醫生上訴駁回
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
未揭主動脈剝離致命 夫：太太好不幸
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
控方播錄音 黎稱英文版要多報中國維權新聞
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
刀架女兒要脅斬子 精神病漢認罪
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
的士撞女童不顧而去 套假牌司機自首 「影子的士」一牌兩用 業界稱已不普遍
羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢
羅奇：港需捍衛獨特性 與內地區分 政府不點名反駁 指忽視香港優勢
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
屠龍證人認同吳智鴻「癲」 憂退出計劃「搵人殺我搞屋企人」
稱還押時獲告知可做「金手指」
稱還押時獲告知可做「金手指」
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
海關搗冒牌藥妝供應零售商 檢62萬元假貨拘5人
男子起底警員兩議員 認違反私隱條例
男子起底警員兩議員 認違反私隱條例
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
衛署設藥械辦公室 部署建立監管中心
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】端午維港夜空睇龍舟
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】政府宣傳吸全球人才 馬貝利拍片打頭陣 讚港機遇處處
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】立會秘書處改組 開支不增 副秘一變二
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】灣區買樓編配公務員？ 楊何say No
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家
【Emily】享壽15 中大崇基貓Misha返天家