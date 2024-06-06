今年度資助39家鄉文化活動 民署：涉款1000萬 6月維園嘉年華 主辦：共獲資助逾百萬

未交代活動名單資助額

去年《施政報告》推出「同鄉文化推廣計劃」，撥款3000萬元資助推廣家鄉文化的活動，為期3年，每項活動最多資助20萬元。民政總署表示本年度收到110個同鄉社團遞交213份申請，上月底完成審批，最終批出39項申請，涉款約1000萬元。署方未有交代獲資助活動詳情及每項活動資助額，僅透露相關項目包括家鄉市集、民族文化嘉年華、家訪送暖、親子尋根和青年交流活動等，每宗申請獲資助10萬至19.5萬元不等。

28個同鄉社團上周六起一連五日在維園舉辦「第二屆家鄉市集嘉年華」，政務司長陳國基出席開幕禮時表示活動獲「同鄉文化推廣計劃」資助。主辦團體之一、浙聯會的永遠名譽會長陳仲尼透露，多個同鄉社團分別就嘉年華申請計劃，一共獲過百萬資助。他認為，政府資助嘉年華沒有政治考慮，並非刻意支持團體趁六四在維園辦活動，「你不給我們（資助），我們都會搞」。他指今次活動開支龐大，政府資助所佔比例很小，認為意義在於表揚和肯定同鄉社團。

政府曾表示，就特定活動可酌情批出高於上限的資助額。本報正向民政總署查詢，不同社團可否分別就同一活動申請資助，以及為何拒絕公開獲資助活動名單和金額，正待回覆。

攤檔多稱銷情佳 團體料明年續辦嘉年華

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華昨日結束，福建社團聯會副秘書長姚培樹表示，截至前日（4日）已有18萬人次入場，已多於去年的15萬人次。他表示活動平安順利舉行，對於六四當日有人身穿哲古華拉頭像上衣入場引起混亂，他認為只有「一個半個」惹事，沒有造成干擾。姚培樹稱由於嘉年華受歡迎，料將「常態化」，明年繼續舉辦。

多個市集攤檔表示銷情理想，指不少貨品昨已售罄。香港汕頭社團總會主要賣特色小食，總幹事張翠賢稱生意額約5萬元，合乎預期，儘管天雨影響人流，生意仍多於去年。淄博同鄉會售賣淄博燒烤，會長耿國華形容生意「火爆」，本來以為下雨會有影響，但每日仍售出過萬串燒烤，高峰期逾百人排隊，需每人限購5串。他說明年會繼續擺檔，盼為「由治及興」出一分力。

明報記者 鄭啟智