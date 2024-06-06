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擬禁排隊時吸煙 火車頭難管不落實 禁向未成年者提供煙草 今公布短中長期控煙措施

【明報專訊】醫衛局今日會交代控煙諮詢結果和下一步措施，本報獲悉，政府擬分短、中、長期推出多項措施，其中禁止俗稱「火車頭」的邊走邊吸煙，由於執法有難度，將列為中期措施，未有落實時間，取而代之是先於短期內立法禁止「排隊」時吸煙，料將如新冠疫情「限聚令」般以人數定義排隊。政府亦擬短期內禁止向未成年者免費提供煙草產品，朋輩和家人私下分享即屬違法。有議員關注控煙酒辦人手和執法能力，修例後須有充足人手配套。

明報記者

根據初步數據，本港最新吸煙率為2023年的9.1%，政府目標明年降至7.8%。醫衛局去年7月推出為期逾兩個月的控煙策略諮詢，提出四大策略，涉及規管供應、禁止宣傳、擴大禁煙區及宣傳教育，包括增加煙草稅至佔零售價75%、禁止向某年份後出生者賣煙、禁止「火車頭」等。

醫務衛生局長盧寵茂等官員今日召開記者會交代下一步控煙措施。消息稱，政府將集中推出短期控煙措施，在制定立法框架和修例方案後可落實，中長期措施則未有推行時間表，須再研究（見表）。消息指諮詢結果顯示相當多人支持禁止「火車頭」，但當局認為難以執法，故短期內不會推出，先改以較易執法的禁止排隊期間吸煙，並將研究排隊定義，料會以人數界定。

短期措施：提高私煙罰則 禁管有加熱煙電子煙

消息稱，其他短期措施包括禁止向未滿18歲兒童及青少年免費提供煙草產品，意味朋輩或家庭間分享屬違法，提供者將面臨刑責。規管私煙方面，消息稱政府短期將提高私煙罰則，並增設完稅香煙標籤，目標每支完稅煙均有標籤，惟須研究是否可行。

本港前年4月起禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，但市民管有並不違法。據悉另一擬推短期措施是全面禁止管有另類吸煙產品，包括電子煙和加熱煙，並將研究適應期和執行細節等；政府亦擬規管煙草添加劑和調味煙。

「禁向某年後出生者賣煙」須從長計議

去年控煙諮詢提出增設機制將煙稅佔零售價比例維持於75%。消息稱由於政府連續兩年加煙稅後，市面平均煙草零售價已過百元，未必需要且較難落實機制，故當局維持持續檢視煙草稅的方向。

中長期措施方面，消息稱由於禁止在天橋吸煙具爭議，須再研究。另參考新西蘭禁止向某年份後出生者賣煙，由於當地落實措施後撤回，當局亦認為須從長計議。

議員：法例收緊後須充足人手配套

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣關注控煙酒辦人手和執法能力，稱現時針對私煙和禁煙區的執法仍有不足，日後法例收緊後須充足人手配套，並建議研究以影片舉報違法。她稱同儕間分享煙草較難被發現，大多數情况或發生在家居，建議政府除加強教育，亦可在每年學童身體檢查時，主動識別父母等家人有吸煙習慣的高危學生，並盡早介入。

身兼自由黨主席的立法會批發及零售界議員邵家輝表示，認同禁止向未成年者提供煙草產品，不應鼓勵他們吸煙，亦同意禁止排隊期間吸煙，他稱雖向來支持市民有選擇權，但同時不應影響他人。

不過，邵家輝對政府擬禁管有電子煙等另類吸煙產品「有保留」，指有些市民可能在立法禁止售賣前已買了很多電子煙或加熱煙，若日後全面禁止管有，形同剝削港人選擇權。他對政府擬規管煙草添加劑和調味煙同樣有保留，認為若不准售賣某些果味煙，是剝削了選擇權。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕火車頭 吸煙 控煙

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