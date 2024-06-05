電表房起火 小西灣邨590戶停電

樓上滲水致短路 曾傳爆炸聲

昨晨5時許，小西灣邨瑞樂樓多名居民發現單位停電，保安員接報發現地下電表房冒出濃煙，有電表箱冒火花，並傳出輕微爆炸聲，於是報警。消防到場迅速將火救熄。事故發生後全幢大廈停電，工程人員進入電表房內搶修。水務署亦派水車到場，供有需要住客使用。東區民政事務處昨晚開放小西灣社區會堂作臨時庇護中心，供有需要市民使用。

居住12樓的徐先生表示，事發時聽到一聲巨響，隨後發覺有濃煙湧上，他擔心會引發火警，於是拍門通知鄰居，行樓梯落樓了解事件，其後整幢大廈停電，故留在公園等候，視乎情况才決定是否返回寓所。

房屋署昨表示，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正裝修，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施嚴重受損，導致電力供應中斷。房屋署立即安排維修承辦商及聯絡港燈，緊急更換損毁的電掣，並從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓，爭取晚上恢復部分公用設施電力，盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。