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港聞二

電表房起火 小西灣邨590戶停電

【明報專訊】小西灣邨瑞樂樓地下電表房昨清晨疑因樓上單位裝修導致電力裝置冒煙起火，一度傳出爆炸聲，消防接報到場將火救熄，其後全幢大廈電力中斷，590多戶居民受影響。事件中無人受傷，亦毋須疏散居民。電力承辦商在場搶修，至晚上已恢復公共電力供應。

樓上滲水致短路 曾傳爆炸聲

昨晨5時許，小西灣邨瑞樂樓多名居民發現單位停電，保安員接報發現地下電表房冒出濃煙，有電表箱冒火花，並傳出輕微爆炸聲，於是報警。消防到場迅速將火救熄。事故發生後全幢大廈停電，工程人員進入電表房內搶修。水務署亦派水車到場，供有需要住客使用。東區民政事務處昨晚開放小西灣社區會堂作臨時庇護中心，供有需要市民使用。

居住12樓的徐先生表示，事發時聽到一聲巨響，隨後發覺有濃煙湧上，他擔心會引發火警，於是拍門通知鄰居，行樓梯落樓了解事件，其後整幢大廈停電，故留在公園等候，視乎情况才決定是否返回寓所。

房屋署昨表示，經初步調查發現，總掣房對上單位的租戶正裝修，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致電流短路發生火警。瑞樂樓的供電設施嚴重受損，導致電力供應中斷。房屋署立即安排維修承辦商及聯絡港燈，緊急更換損毁的電掣，並從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓，爭取晚上恢復部分公用設施電力，盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

相關字詞﹕港燈 小西灣 停電

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