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港聞

港聞二

涉偷超市食物 女警稱忘食抗抑鬱藥損記憶

【明報專訊】女警涉於去年7月在屯門一間超級市場偷餅乾、通心粉、盒裝豆腐等共10件貨品，價值合共約166元。她否認一項盜竊罪，案件昨在屯門裁判法院開審，裁判官黃國輝裁定表證成立。被告自辯稱自己患嚴重抑鬱症，案發時段沒有服藥，因此忘記自己身上有貨物未付錢而離開超市。曾為被告診治的精神科醫生稱，沒有服藥主要會引致專注力問題，從而影響記憶力，患者一般會忘記「一個動作」，但並非會忘記近10分鐘內所有發生過的事。

承認事實指，被告黎美芬（40歲）於2023年7月26日約下午5時半在涉案超市購物。超市經理譚樹彩目擊被告沒有付款便離開，立即追出超市門口截停被告，報案處理。閉路電視片段顯示，被告數度走到貨架與疊起的貨品間，把手上的貨品放進其藍色環保袋，然後拿電話出來查看。

稱案發時兩子病 照顧忙曾幻聽

黃官裁定表證成立。被告出庭自辯稱，她任職水警，自2022年8月起確診嚴重抑鬱症，需每天持續服食藥物。案發時段，她兩名約1歲大的孖生兒子持續嘔吐和發燒，幼子更一度入院，她因忙於照顧而忘記服藥，其間曾出現幻聽。

被告憶述案發當日提早下班，欲處理幼子醫療保單問題，並到超市購買食物；又稱自疫情起習慣以環保袋代替超市購物籃及購物車，亦因記性不好而多次使用電話查看購物清單。到達嬰兒物品貨架時，她忽然忘記要找「波波餅」，亦忘記身上有貨品，遂步出超市離開，稱「正常人可能覺得奇怪，但我經常都有呢啲情况」，否認意圖偷竊。

診治醫生：停藥或影響專注力

青山醫院精神科專科醫生鄒敏茵曾替被告診治，以專家證人身分作供。鄒稱，被告最主要的病徵為幻聽，若沒有服藥，則可能重現幻覺及影響專注力，或會忘記「帶鎖匙」等日常瑣事。鄒指「買咗嘢唔記得畀錢」的情况較少，但不能排除，亦不能單憑閉路電視片段確認被告當時是否受抑鬱症影響。案件押後至6月11日裁決。

【案件編號：TMCC 2381/23】

相關字詞﹕警員犯法 屯門裁判法院 水警 店舖盜竊

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