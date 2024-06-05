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港聞

港聞二

房署主任虛報家訪罪成 涉公職誠信偽造文書 官：不宜緩刑

【明報專訊】房屋署執行家訪政策以打擊濫用公屋。一名房屋事務主任向房署報稱自己到東涌滿東邨19個單位家訪，被揭發造假。她被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，經審訊後昨於西九龍裁判法院被裁定當中18項罪名成立。裁判官指本案似乎涉及違反誠信，政府理應相信被告的工作，依賴她的家訪調查以體現政策的公允。裁判官認為不適宜判緩刑，但法庭欲知更多被告背景，押後至6月18日判刑，其間索取被告的背景報告。被告續准保釋。

被告李碧琪（現52歲）現已離職。控方案情指她於2020年11月至2021年12月期間，訛稱到滿東邨19個單位家訪，誤導房署。該名已過身租戶的胞姊供稱，其胞弟於2021年9月14日過世，惟被告上載家訪紀錄顯示她同年9月27日完成家訪。房署揭發本案後，安排一男職員重新家訪涉案單位。

報稱訪19戶 裁18戶造假

裁判官曾慶東裁決指出，除了其中一名租戶的證供不可信之外，法庭接納17名租戶與該名已過身租戶的胞姊的證供，即17名租戶均稱只曾接受一名男職員的家訪，以及已過身租戶在被告報稱家訪前已過世。辯方雖稱被告可能嘗試在門外家訪，或被告在該些租戶不在家時，由他們的家人或外傭應門，但事後沒告知租戶，故租戶才不知道被告曾出現；裁判官指辯方純屬猜測，亦不相信租戶的家人或外傭需要隱瞞被告曾家訪，故裁定當中18項罪名成立。

辯方求情稱，被告自1996年任職房署，至2022年離職，顯示對工作的忠誠。被告因本案被起訴而出現精神困擾，現需定時覆診。

辯方提出兩項求情因素，一是本案罪行源於《防止賄賂條例》，惟案中不涉及貪污，被告沒從中獲益；二是被告案發時除了家訪，還有其他公事需辦理。

事態非純偷懶 政府賴以體現政策

裁判官詢問被告案發時在做什麼公事，辯方回答「其實都係上班」。裁判官指出，如果被告在「吞泡」（偷懶），她面對的可能是紀律處分，最嚴重也只是解僱她，但被告將虛假資料上載才導致本案出現，又指案中似乎涉及違反誠信，因為政府理應相信被告的工作，依賴她的家訪調查以體現政策的公允。

【案件編號：WKCC3508/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 防止賄賂條例 家訪 代埋人意圖欺騙其主事人而使用文件罪 房屋事務主任

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