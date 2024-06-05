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港聞二

主動提初選案裁決 李：確立顛覆罪3原則

【明報專訊】「35+」初選案上周裁決，計及認罪，累計45名被告罪成，特首李家超昨出席行會前主動提及案件，稱裁決確立顛覆國家政權罪行的3項重要原則，包括無差別否決財政預算案或公共開支議案屬違反《基本法》的濫權行為。被問到議員是否不可基於其他政策訴求否決預算案，他說《基本法》73條要求議員按個別議案利弊審議，可通過或不通過，惟議員表明不論內容好壞均會「無差別」否決，便違《基本法》，問題在於「無差別」及不顧利弊。

李家超稱，裁決確立顛覆國家政權罪的3項重要原則，包括非法手段不限於使用武力、威脅使用武力或刑事罪行下的手段，亦涵蓋違反《基本法》的濫權行為；無差別否決預算案或公共開支議案，以此迫使政府同意政治要求，屬違反《基本法》的濫權行為；以及嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關履行職能，均構成顛覆國家政權的罪行元素。

他認為法庭裁決指出「35+」計劃的終極目的和用意，是要破壞現行本港政治制度和架構，涉案人串謀通過初選，取得立法會過半議席後無差別否決政府預算案，以換取政府回應訴求，迫使特首解散立法會及請辭，令政府無法為市民福祉制訂新政策或執行現有政策，大大破壞特首與政府的權力及權威，必然構成顛覆國家政權。

「唔好好咗傷口就忘記痛楚」

李又稱，審訊過程令市民清楚看到被告提出的「攬炒十步曲」計劃，同時通過大規模街頭暴動及其他手段，加上國際政治及經濟制裁，達至「攬炒」，「攬着香港和市民跳崖」，令社會受「無窮傷害」，強調案件顯示危害國安的風險可突如其來，「我哋唔好好咗傷口就忘記咗痛楚」，提醒市民時刻警惕，「不可容許傷口再被挖開」，亦不能讓本港「再受難忘的痛」。

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