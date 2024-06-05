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港聞

港聞二

屠龍案證人：吳智鴻曾測試引爆器 行動日擬用空尖彈

【明報專訊】《反恐條例》首案「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，昨在高院進入第27天審訊。屬無名組織的控方證人彭軍壕繼續作供，稱同謀吳智鴻與被告賴振邦曾在他面前測試引爆裝置，彭曾在吳吩咐下運送槍彈炸藥；12．8行動前夕，彭目睹吳在香港華仁書院組裝引爆裝置，他才獲吳告知打算翌日行動細節，吳擬在屠龍小隊掩護下設置一大一小炸彈，於槍手開槍作信號後吳會引爆炸彈，屠龍小隊、閃燈隊和本土民主前線則會逼警方步近炸彈，事後各人在警方「殘骸」中「執槍」。

彭軍壕供稱，2019年11月和被告賴振邦入城大及浸大，賴偷竊化學原料，估計用來製造炸彈。彭引述吳智鴻稱，賴和懂得「整炸彈」的人弄好炸彈及遙控，遂和彭前往賴的電話維修店「3C工作室」並在後樓梯測試，致電連接裝置的手機引爆。呈堂影片可見，裝置試爆發出火光，彭稱吳認為試爆成功。一兩天後，吳再與彭到店舖了解裝置，吳用焊筆「焫」舊款手機，又與「煉金術師」商討製造炸彈的價錢。

稱家有孩童 槍藏摩星嶺橋底

同月尾，彭依吳的指示連日運送槍彈（見表），彭從男維修員取得3支槍保管，但由於彭的家中有小朋友，不便存放危險的槍械，他自行決定把槍藏在摩星嶺橋底。之後彭把一支「吉槍」交回上述男維修員，另一支槍及子彈則交予吳，彭又私自留起部分子彈。吳提及「大行動」會用上「殺傷力大好多」的空尖彈。

12月3日，吳相約彭與屠龍小隊和閃燈隊等在荃灣見面，彭形容吳在酒吧「黐埋」屠龍隊長和軍師低聲商討行動，而賴振邦注意到閉路電視可能收音，不欲傾談。

稱遭司機盯上 華仁斜坡組裝

同月7日，彭在旺角公廁拿取印有海綿寶寶、載有炸藥和玻璃樽的袋，吳稱欲將物品放在母校內的草叢，兩人走到香港華仁書院時疑遭一名司機盯上，暫放東西在樓梯。彭、吳稍後返華仁書院搬物到斜坡旁，吳拿出12至14包各重一公斤的ANFO粉末、樽裝的HMTD引爆炸藥、可引爆約50米範圍的遙控，以及兩組引爆裝置。吳之後組裝引爆裝置，彭則手持電話照明，不久吳說有電池盒溶掉並向賴振邦求助，賴到場和吳合力裝嵌，彭解釋指「我唔清楚組合流程同方法」。

引述吳稱僅兩人知計劃細節

彭稱，吳等候賴期間將翌日殺警部署告訴他（見表），吳指民陣當日在灣仔遊行，吳會先和彭取炸彈及物色擺放位置，吳待人群途經、在屠龍小隊掩護下放置兩個炸彈，屠龍小隊、閃燈隊和本民前在街上破壞，當槍手在附近天台開出第一槍作信號，吳就會引爆小炸彈，前述3隊繼而攻擊警方，逼警方接近大炸彈，引爆後讓各人在警方「殘骸」撿拾佩槍。彭供述吳智鴻小隊成員的分工，彭負責「做哨兵睇水」，另一隊員張堅順聯絡和接載槍手，賴安排車輛接送他人，吳曾表示只有自己和蜘蛛隊隊長Jack清楚計劃細節。

至12月8日早上，彭收到賴傳送的新聞後得悉吳智鴻、黃振強被捕，賴追問炸彈下落「想繼續行鴻仔（吳智鴻）個計劃」；槍手亦渴望行動，彭託張堅順安撫槍手。同日中午前，Jack宣布行動腰斬。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 屠龍小隊 反恐條例 反修例風波

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