JPEX民事案 擬代幣形式送法庭文件 議員：聞興訟查詢增 暫約10人擬索償

明報記者 鄭律銘

朱喬華指出，本案涉及追蹤區塊鏈錢包地址持有人，在將法律文件送達相關被告時，會考慮向法庭申請以代幣化方式，將文件傳送到目標錢包作為「替代送達」方式。他稱該做法在海外已有先例，有關法律文件送達目標錢包後，可對其他人構成推定告知（constructive notice），令之後再與涉案錢包地址接觸的人警惕。

JPEX案出現首宗民事索償，亦引起一眾JPEX受害人關注，一直協助他們的選委界立法會議員吳傑莊昨日回覆本報查詢稱，他至今收到400多宗求助，每宗涉款介乎3萬至1500萬元。吳形容該案為里程碑，他接觸的一批苦主以往因考量法律成本、勝算及可討回損失的機會，暫未考慮民事索償，但知悉有人循民事入稟後，多人跟他聯絡，已有約10人計劃民事索償。

吳分析，今次民事索償首兩名被告屬JPEX的主體公司（分別是澳洲及香港註冊公司），另包括涉案區塊鏈錢包地址的擁有者，若相關人士不答辯，原告勝算將很高，但關鍵在於勝訴後法庭頒布的索償要求能否有效執行。

大狀：補償令獲批 事主方獲賠

警方去年9月起調查JPEX案，其間凍結一批涉案款項，受害人最終能否取回損失仍屬未知數。大律師陳文煇表示，目前未知警方會否向涉案者提出刑事檢控、起訴什麼罪名；倘警方起訴且將涉案人定罪，仍要視乎律政司會否向法庭申請補償令或復還令，若然獲批，受害人才有可能獲賠償。陳文煇稱不評論正展開司法程序的民事訴訟案，但一般而言，若受害人有意追討，民事索償是令事件推進的合理辦法。

警方昨回覆本報查詢稱，JPEX案截至周一（3日）共拘73人，接到2636名受害人報案，涉損失約16.16億元，仍在調查案件，截至4月中旬凍結2.28億元資產。