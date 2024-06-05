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港聞

港聞二

新增自由行城市旅業代表訪港 有看好旅團生意增兩成

【明報專訊】內地自上月27日起開放多8個城市的居民赴港澳自由行，令自由行內地城市增至59個。旅發局邀請約40名來自新增8市的業界和傳媒代表於本周日（2日）起訪港5日4夜。來自哈爾濱的黑龍江天馬國際旅行社集團副總經理黃寧透露，自當地開放赴港澳自由行後接獲不少查詢，旅行社正積極回應相關需求，並推出3或4日訪港旅行團，預料生意額可增加約20%。

哈爾濱旅社推三四天團

旅發局副總幹事葉貞德表示，旅發局積極邀請內地業界來港考察，親身參與最新、最熱門的旅遊體驗，鼓勵他們設計新穎旅遊產品及套票，聯手推廣香港成為內地自由行旅客首選目的地，提振本地旅遊經濟。

新增8個城市分別為太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊，以往僅太原、蘭州、銀川和烏魯木齊4市有直航航班往香港，黑龍江省首條哈爾濱往來香港客運常態化直航日前開通，每周四、周日往返兩地，航程約5小時。

黃寧稱，以往從哈爾濱到香港大多需先在深圳過夜，或乘高鐵到上海中轉，認為開通直航可提升旅客訪港意欲，實現「說走就走」，也可推動兩地貿易和文化交流，又指現時一周兩班直航足以應付需求，但若日後需求上升，便要增加班次。

甘肅旅社盼增旅客免稅額

有讚全方位體驗 有美食有文化

來自蘭州的甘肅蘭神國際旅行社有限責任公司總經理劉曉春在是次考察中購物，略嫌時間不足，她希望可提高內地訪港旅客的5000元免稅額度。

至於考察團訪港感受，受訪的業界代表都說以前曾來港，形容今次旅程很愉快。來自拉薩的西藏旅投旅遊服務有限公司執行董事張騰洪稱，這次帶來「全方位體驗」，享受美食同時關注文化，例如到中環街市了解它由古老街市，演變成有美食和商品銷售的景點。

劉曉春表示，這趟旅程顛覆他們以前的認知，她形容港人很友善熱情，譬如在迪士尼樂園玩機動遊戲時，有工作人員問她害不害怕，在特賣場有服務員主動教她使用優惠卡。

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