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港聞二

取代城際直通車 李：提質升級

【明報專訊】往來香港紅磡站至上海、北京的直通車原為「城際直通車」路線，下周六（15日）起由高鐵取代，意味城際直通車同日正式結束。國鐵集團及特首李家超昨公布新安排時形容，高鐵動臥列車是對原有直通車的「提質升級」。城際直通車原有3條路線，除往上海、北京外，亦有往廣州列車，惟於2020年初新冠疫情爆發後停運至今。

疫下停運至今 廣九直通車未有去向

直通車初期構思僅為九龍至廣州鐵路，1910年九廣鐵路英段通車時只有7個車站，1916年尖沙嘴站落成後成為九龍總站；直通車服務在日佔期間曾中斷，客運服務至1979年才重開。1975年紅磡總站取代尖沙嘴作為「廣九直通車」的香港總站，至1997年再開通來往上海及北京的「滬九直通車」及「京九直通車」服務。

廣九直通車全程約2小時，滬九直通車需約19小時34分，京九直通車需24小時31分。2018年高鐵開通後，由於更快及覆蓋車站多，班次亦更頻密，城際直通車客量漸趨下跌，在高鐵開通後首年由日均1萬多人次跌至6900人次。

城際直通車其後在2020年1月因疫情停運，其間多次傳出港鐵停止保養列車，惟一直未有官方消息公布取消服務，而昨日僅公布往上海、北京直通車由高鐵取代，廣九直通車則未聞去向。目前高鐵亦有往廣州東、廣州南等列車服務。

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