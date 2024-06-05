港高鐵首設卧鋪 往返京滬「夜發朝至」 車程近半日票價近廉航 李家超：可省一晚酒店費

目前香港西九龍站每日各有一班往返北京和上海的長途班次，但只有日間班次且不設卧鋪。下周六起逢周五至周一，每日各有一對來回北京及上海的臥鋪班次，往北京列車每日傍晚6時24分出發，翌日早上6時53分抵達；往上海列車晚上7時49分出發，翌日6時45分抵達。動臥列車共設16卡，可載約600名乘客，由兩卡二等座車廂、13卡動卧車廂（4人房）及一個餐車組成；往來上海列車其中一卡為高級動卧車廂（2人房）。

票價方面，以下周六開通當日為例，往來北京臥鋪列車上下鋪分別為1031至1163元， 一般二等座937元；往來上海卧鋪列車則視乎普通或高級卧鋪，最平878元，最貴1821元，二等座682元。與搭飛機相比，部分包括寄艙行李的廉航單程機票與高鐵卧鋪票價相若，往北京約千元，往上海則約900元。不過，搭飛機明顯較高鐵快，往返北京及上海分別僅需約3.5及2.5小時。

除開通卧鋪高鐵列車，下周六起高鐵香港段亦會開通往來湖南省長途線，新增6個新站點，途經張家界及鳳凰古城等，同日高鐵短途列車亦會加班，每日往返廣州東站的列車會增加6班至26班，往返福田站會增加9班至106班，往返深圳北則增加13班至159班。

田北辰倡便利家庭客訂同一車廂

實政圓桌立法會議員田北辰稱，香港乘飛機分別往京滬雖僅數小時，但計及提早到機場辦登機手續、到埗後取行李及轉乘交通到市中心等，旅客實際上只剩半天時間觀光或工作，卧鋪高鐵優勢為直達市中心，且一地兩檢，上落車手續方便，「瞓醒朝早落車仲有全日時間」。

不過，田北辰稱據他了解，現時市民若數人出行，於網上購票未必可選乘同一個4人卧鋪車廂，只能親往高鐵站或經旅行社購票，盼港鐵改善，便利家庭客。他又建議港鐵確保列車至晚上特定時分限制乘客「有落無上」，免打擾乘客睡覺，而北京往港班次亦應提前開出，以便列車可在翌日早上7時到港，方便市民周末出行後回港上班上學，長遠卧鋪列車應加密至每日服務。

張欣宇：不少客乘深圳列車往京滬

崔定邦：看日出談天有趣 料吸背包客

香港新方向立法會議員張欣宇稱，據他了解，新安排開通前已有不少旅客由西九龍往深圳北，轉乘內地卧鋪列車往京滬，料新安排有一定需求，尤其受商務客歡迎。他分析，乘客在高鐵過夜可省住宿費，早上到埗亦便利安排旅遊或公務行程，料相較飛機有一定競爭力。

旅遊促進會總幹事崔定邦指出，機票價格浮動，高鐵票價穩定，對背包客及旅行社吸引，又認為在臥鋪夜車看日出及談天均是有趣體驗，料今年暑假不少考察團、背包客及家庭客均有興趣試搭。