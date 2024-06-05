公務員擬劃一加薪3% 低於薪趨 工會質疑未及私人市場難挽人手 今晤公務員局

薪酬趨勢調查委員會早前公布公務員薪酬趨勢調查報告初步結果，扣除平均遞增薪額後，高層公務員的淨指標是4.01%，中層公務員是4.32%，低層公務員是5.47%。政府提出的3%加幅較指標水平低。

薪酬機制名存實亡？

楊何蓓茵：薪趨不一定要硬跟

公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，行會考慮公務員加薪時已考慮多項因素，包括今年本港整體經濟有增長、生活費用上升、私人市場薪酬增長、對公務員盡心工作的肯定，同時考慮政府財政，包括面對財赤，最終認為高、中、低層公務員劃一加薪3%較切合今年狀况。

被問到薪酬機制是否「名存實亡」，楊何蓓茵重申考慮公務員薪酬調整時，薪酬趨勢調查屬行會考慮的六大因素之一，不一定要「硬生生」跟隨。

人力資源顧問稱合理水平

資深人力資源顧問周綺萍表示，私人市場今年平均加薪幅度約為3.3%至3.5%，與公務員加薪3%相若，料不會對私人市場帶來太大影響。她認為雖然經濟狀况、財政赤字及通脹令這次公務員加薪幅度降低，但3%仍屬合理水平。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則表示，3%的加薪幅度低於市場趨勢，特別是低層公務員起薪點只有約1.47萬元，與普通勞力工作相若，難以吸引年輕人加入及減低公務員流失率。他又提到，整體公務員編制數目減少及針對各部門裁減1%開支，加重現職公務員的工作負擔，許多部門更需削減人手來減少開支，批評政府財赤不應再以公務員薪酬「填氹」。

香港公務員總工會主席馮傳宗亦稱對加薪幅度失望及擔憂，指過去3年公務員加薪幅度未能追上市場增幅，尤其是低層與中層，比起薪酬趨勢調查建議的淨指標更是大幅減少2.47百分點及1.32百分點，以低層為例，若加薪5.47%，「一個月可能加逾900元人工，現在只能加約520元，減幅足足超過50%」。他稱工會今日將去信政府促請考慮其他建議，例如不劃一加薪，「中層高過高層，低層高過中層，我覺得反而是一個比較合理的安排」。

薪酬趨勢調查每年一次，以問卷形式蒐集私營機構年度之間的薪酬變動，計算出薪酬趨勢總指標，再扣除公務員的遞增薪額，得出薪酬趨勢淨指標。政府近年多次未跟從淨指標加薪（見表）。被問到機制是否失去意義，馮傳宗不同意，稱有關機制沿用至今已有數十年，有顯示薪酬調查機構取樣、誤差及回覆等，數據值得尊重，理應被重視。他亦理解政府在淨指標之外會考慮一籃子因素，視乎當局如何平衡，但不認為機制無效。

梁籌庭則認為有關機制反映到市場指標，若加薪幅度不足或會引致骨牌效應，影響私人市場，「僱主能以此為藉口，未來可以用這個理由，削減一般打工仔的工資」。

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