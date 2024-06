【明報專訊】35年前嘅春夏之交除咗改寫中國近代走勢,1989年6月4日對千里之外嘅波蘭都有歷史意義,當年波蘭議會首次舉辦部分自由直選,其後波蘭走向共和,推倒蘇聯鐵幕。波蘭駐港總領事館噚日喺社交網站出帖重提呢段歷史,話「If history taught us anything, it is that we cannot take freedom for granted(如果歷史教曉我哋任何事,就係我哋不能將自由視為理所當然)」。