【Emily】超英哥rap《超英歌》 籲勿過度消費 為世界環境日開金口 倡買衫貴精不貴多

與獨立音樂人合作 共演MV

林超英同Emily講，從來未試過以唱歌嘅形式呼籲市民關注環保議題，今次仲要rap，佢話自己雖然鍾意講嘢，但原來rap係超級難，隻歌錄咗好多次，錄完成個人攤咗喺度。佢話希望用輕鬆方式鼓勵市民買衫嘅時候停一停，諗一諗，買少啲，買好啲，亦即係「buy less, buy better」，減少碳排放，就好似其中幾句歌詞「唔跟潮流我揀優雅／精明消費靠自己救駕／兩件厚褸夠用喇卦」。

過度消費同今年「世界環境日」嘅主題有咩關係？超英哥解釋，過度消費背後消耗大量能源，間接排放二氧化碳，導致全球暖化，極端天氣變得頻繁，包括出現旱災同破壞土地。

思匯政策研究所就話，近年「快時尚」迅速興起，鼓吹過度消費，而全球時裝產業每年排放溫室氣體佔全球總量約8%，香港每日棄置約388公噸紡織品，加重堆填區負擔。