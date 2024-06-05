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【Emily】超英哥rap《超英歌》 籲勿過度消費 為世界環境日開金口 倡買衫貴精不貴多

【明報專訊】每年6月5日係「世界環境日」，今年嘅主題係「修復土地，對抗沙漠化和乾旱」。思匯政策研究所邀請天文台前台長林超英同獨立音樂人Luna Is A Bep合作唱作歌曲《超英歌》，並合演MV，以說唱（rap）形式呼籲市民關注過度消費同速食時裝問題。首度開金口嘅林超英話過度消費加劇全球暖化，買衫應該貴精不貴多。

與獨立音樂人合作 共演MV

林超英同Emily講，從來未試過以唱歌嘅形式呼籲市民關注環保議題，今次仲要rap，佢話自己雖然鍾意講嘢，但原來rap係超級難，隻歌錄咗好多次，錄完成個人攤咗喺度。佢話希望用輕鬆方式鼓勵市民買衫嘅時候停一停，諗一諗，買少啲，買好啲，亦即係「buy less, buy better」，減少碳排放，就好似其中幾句歌詞「唔跟潮流我揀優雅／精明消費靠自己救駕／兩件厚褸夠用喇卦」。

過度消費同今年「世界環境日」嘅主題有咩關係？超英哥解釋，過度消費背後消耗大量能源，間接排放二氧化碳，導致全球暖化，極端天氣變得頻繁，包括出現旱災同破壞土地。

思匯政策研究所就話，近年「快時尚」迅速興起，鼓吹過度消費，而全球時裝產業每年排放溫室氣體佔全球總量約8%，香港每日棄置約388公噸紡織品，加重堆填區負擔。

相關字詞﹕思匯政策研究所 快時尚 世界環境日 林超英

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