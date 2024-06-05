黎智英好轉 控方續播片 訪問稱美懲罰中國「很好」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨日第88日審訊。法庭於周一因應黎智英身體抱恙而押後審訊，辯方昨表示黎的身體狀况有好轉，可以繼續受審。控方續播放黎智英2020年6月在《港區國安法》實施前的受訪片段，當中黎主動提到時任美國總統特朗普威脅要因應疫情問題而懲罰中國，黎認為做法很好。控方透露待播畢片段後要處理承認事實，預計明日可完成控方案情。
黎智英表昨日步入犯入欄時與親友打招呼；黎的代表資深大律師彭耀鴻指黎身體情况已好轉，法官杜麗冰提醒，如黎仍感不適，可通知法庭。
提及李文亮醫生
指中國言論自由影響國際
控方繼續播放黎智英受訪片段。該片段為2020年6月，黎智英與美國智庫組織Acton Institute聯合創辦人Robert Sirico的線上對談。黎述說往事，提及自己曾支持1989年的六四學運，因為六四事件而放棄原本的生意，後來在香港及台灣發展媒體業務。
黎亦提及，時任美國總統特朗普威脅要因應疫情問題而懲罰中國。黎認為做法非常好，若當初發現新冠病毒的醫生李文亮可把消息告知公眾，便能引起各國的關注與戒備，阻止疫情散播，因此中國的言論自由已非國家內部事宜，而是能夠影響國際社會的事宜。
播羅傑斯寄黎片段
及後控方播放「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）的片段。控方指黎並無參與該些片段，片段是由羅傑斯向黎的WhatsApp發送的片段連結。羅傑斯在片段中呼籲英國首相履行英方在《中英聯合聲明》中對香港的責任，加上美國參眾兩院通過《香港人權民主法案》 ，英國亦應展示其對香港的責任。