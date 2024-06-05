黎智英好轉 控方續播片 訪問稱美懲罰中國「很好」

黎智英表昨日步入犯入欄時與親友打招呼；黎的代表資深大律師彭耀鴻指黎身體情况已好轉，法官杜麗冰提醒，如黎仍感不適，可通知法庭。

提及李文亮醫生

指中國言論自由影響國際

控方繼續播放黎智英受訪片段。該片段為2020年6月，黎智英與美國智庫組織Acton Institute聯合創辦人Robert Sirico的線上對談。黎述說往事，提及自己曾支持1989年的六四學運，因為六四事件而放棄原本的生意，後來在香港及台灣發展媒體業務。

黎亦提及，時任美國總統特朗普威脅要因應疫情問題而懲罰中國。黎認為做法非常好，若當初發現新冠病毒的醫生李文亮可把消息告知公眾，便能引起各國的關注與戒備，阻止疫情散播，因此中國的言論自由已非國家內部事宜，而是能夠影響國際社會的事宜。

播羅傑斯寄黎片段

及後控方播放「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）的片段。控方指黎並無參與該些片段，片段是由羅傑斯向黎的WhatsApp發送的片段連結。羅傑斯在片段中呼籲英國首相履行英方在《中英聯合聲明》中對香港的責任，加上美國參眾兩院通過《香港人權民主法案》 ，英國亦應展示其對香港的責任。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）