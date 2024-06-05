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港聞

港聞二

婦主動脈剝離送院翌日亡 專家：及早診斷無改死亡率

【明報專訊】57歲家庭主婦於2021年底因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，翌日清晨離世，死因研訊昨續。心臟科專家證人、中大醫學院臨牀助理教授譚廣明表示，事主有急性心臟病迹象，「可能一分鐘前十分穩定，一分鐘之後變為危急」，院方應接駁心臟監察儀器。不過譚強調，事主患上罕見的主動脈剝離，就算院方及早診斷，無法改變高達五成的死亡率。

事主潘玉玲2021年12月4日送入瑪嘉烈醫院急症室和內科病房，翌日不治。綜合專家報告和庭上證供，譚廣明指事主死於心臟主動脈剝離帶心包積血（或急性大動脈撕裂），惟入院以來，醫生無明確診斷大動脈有問題，反而診斷為急性心肌梗塞和腸胃問題。

譚逐一回應家屬關注（見表），指主動脈剝離很罕見和經常被誤診，即使院方未及時檢查，對存活率無太大關係。譚表示，香港每1000個病人之中，只有5人屬主動脈剝離，其中一人死亡。裁判官問，醫學上是否有方法及早發現主動脈剝離。譚回答沒有其他方法診斷，依賴醫生臨牀發現，由於事主的個案「好有挑戰性」，他不會怪責醫生以心肌梗塞等方向診治，無發現主動脈有問題。

指應駁心臟監察儀器

4小時檢查一次較疏

針對事主無接駁心臟監察儀器，譚表示事主有急性心臟問題，病况轉變很快，應接受緊密監察；職員每隔4小時檢查一次較疏，難以觀察臨牀變化。根據國際指引，事主應該駁上儀器，亦要恆常檢查心電圖和檢驗心酵素。

早前有證供指，醫生認為事主兩肺之間的縱膈腔相隔7.5厘米，左右手臂量度的血壓相差不足20，未符合考慮主動脈剝離的範圍。譚廣明表示「數字係死，人的判斷應要靈活少少」，例如日本採用縱膈腔標準為6厘米以上，醫生可以採取開明態度，考慮為主動脈剝離。

事主丈夫孫智聰問到，若妻子入院時未有心包積血，只有主動脈剝離，能否提升生存率。譚表示同意，但稱無法知道事主入院有沒有心包積血，而醫護對主動脈剝離認識不足夠。裁判官最後寄語，譚於大學工作，希望醫學科研方面做得更好，可以幫助市民。

事主血壓符合通報標準

助理無通知護士 無法解釋

時任瑪嘉烈醫院健康服務助理衛錦櫻供稱，於12月5日凌晨2時為事主量血壓，發現上壓為161，下壓為51，符合通報醫護的標準。衛承認無通知護士，但無法說出原因。另外，時任瑪嘉烈醫院病理學醫生鍾雅如在解剖報告指，事主的心包有300毫升積血，主動脈有1厘米血管內膜撕裂，死於主動脈剝離帶心包積血。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1063/21】

明報記者

（死因研訊）

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