灣區熱搜：「灣區地鐵」全面開通 四線連五城 地鐵模式營運城際鐵路 可即場拍卡掃碼入閘

明報記者 林迎

這條最新的城際鐵路已加入廣州地鐵線路圖，由4段組成（見圖），東西兩端是2016至2017年開通的莞惠城際（東莞西至惠州小金口站）及佛肇城際（肇慶至佛山西站）；最新開通的是今年1月終於談妥經營權問題的廣佛南環（佛山西至廣州番禺站）及佛莞城際（廣州番禺至東莞西站）。當中最大的番禺站位於廣州南站地下一層，與廣州地鐵22線轉車大廳相連，其面積相當於11個標準地鐵站。據廣州地鐵相關負責人解釋，根據國鐵的車站命名規則要求，該站與廣州南站不得「撞名」。類似的情况還有惠州小金口站與惠州站，近在咫尺仍要分開兩個名字。

不設劃位 不限乘搭班次

這條「灣區地鐵」依鐵路標準建設，但按地鐵模式營運。它採用和諧號動車組，每節車廂有洗手間及大件行李區，車內座椅上方設有行李架。車廂亦設「企位」扶手與斜板靠背，車票不設劃位，入閘後亦不限乘搭班次。此外，城軌服務時間比國鐵更長，站內標識、報站提示、職員制服亦與廣州地鐵相似。

記者在開通首日於番禺站觀察，前來「飲頭啖湯」的市民及鐵路迷大排長龍，購票機、客服中心、驗票閘口皆人頭湧湧。不少人到處拍照，打卡留念。記者搭上往惠州小金口方向的一趟列車，從番禺站坐一個站至廣州長隆需時5分鐘，票價5元人民幣。車廂上方熒幕顯示行車速度，記者乘搭的列車最高時速135公里，未到全線最高行車時速200公里。

列車上座無虛席，廣州市民王先生專程來體驗新路線，認為指示牌不是很清楚，熒幕更一度錯誤顯示反方向目的地車站，但他仍認為「可以理解，原諒」。來自佛山的梁先生說，知道新線開通，特意帶兩兒子試搭，又說日後到廣州長隆玩非常方便。不過住在番禺的熊女士則認為班次太少，本來想帶女兒登車體驗，但發現錯過一班車要等逾半小時，且首日太多人，於是放棄，只在站外打卡。據廣州地鐵公布，四線貫通首周，即5月26日至6月2日共54.56萬人次乘搭。

兩種班次 「快車」只停大站

「灣區地鐵」4線共設39座車站，肇慶6站、佛山9站、廣州5站、東莞12站、惠州7站，當中14個站為「大站」。乘客需留意車站熒幕顯示列車是「站站停」還是「快車」（只停大站），廣東城際公司車站服務中心主任工程師張巧表示，將根據線路實際客流情况靈活調整。乘搭城際鐵路從廣州番禺站出發，「站站停」前往佛山、東莞約需時30分鐘，至肇慶、惠州約60分鐘，快車需時更短。

此外，城際鐵路採用「雙票務系統」，乘客既可像搭高鐵透過手機程式12306購票，憑購票證件可乘搭同一日的任何班次，也可用經實名驗證的全國交通一卡通（包括NFC和實體卡版本）、嶺南通、羊城通、廣州地鐵App掃碼等多種方式入站。港人可到城際鐵路站或廣州地鐵客戶服務中心提交回鄉證資料辦理實名驗證，但目前暫不支援微信、支付寶掃碼乘車。記者現場所見，與國鐵同類型拍證件閘機較多，但較多人用地鐵閘機出入，造成一邊無人用、一邊排長龍的現象。

除了肇慶至惠州的的東西大動脈，「灣區地鐵」模式未來將貫通南北，北部為已開通的廣清城際（廣州—清遠），而廣佛環線、南中珠城際（南沙—中山—珠海）有望於2027年建成，並建設深中（深圳—中山）連接線。屆時廣東城軌營運總長度將達700公里，連接大灣區大部分城市，包括廣州白雲機場、廣州南站、深圳機場等交通樞紐，安檢互認，以及「城軌入閘、地鐵出閘」的「一票通行」等便利措施亦有望實現，「軌道上的大灣區」將更上一層樓。