瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常

外賣工人指地盤早前停工

保華截稿前未回覆

項目業主醫管局回覆稱，項目由保華和中鐵建設集團聯營，工地現運作正常。本報昨午亦到保華觀塘辦公室，員工出入如常。本報昨再電郵查詢保華財務狀況，截稿前未獲回覆。記者昨午亦到將軍澳昭信路公共房屋地盤，見有搭棚工人工作，門口有混凝土車停泊，亦有身穿保華制服員工出入，整個地盤較安靜。據保華網頁，項目預計2024年完工，昨見上蓋工程大致完成，部分大樓位置蓋着帆布。

將軍澳第67區的聯用綜合大樓項目附設街市的地盤，有數名員工和兩輛車在內，但未見穿保華制服員工，地盤外亦未見保華旗幟或標記。建築署回覆表示，建造合約剛於5月底開始，現時承建商正安排工程前期預備。署方續稱，政府一直有機制管理工務工程合約，監察工程進度，工程合約中亦有機制應對工程變化，包括承建商的表現和財務情况。

陳茂波指業界應不愁生意

另外，昨日立法會財經事務委員會上，商界（第一）議員林健鋒表示，過去一兩年有公司為維持運作而低價承接工程，但百物騰貴，導致未能應付，認為不能眼白白看着一間接一間倒閉，認為社會影響負面。財政司長陳茂波回應稱，不適宜評論個別公司，但純粹從宏觀看，建築行業這兩年其實不錯，因政府建築工程開支每年增加，而且增加幅度頗大，不愁生意。

陳茂波續稱，既然不愁生意為何會出現問題，是因為管理抑或其他原因，就要具體個案去看。他稱加入政府前看到有公司本業做得不錯，但投資失利，結果導致公司表現不濟，故不能一概而論。陳籲勿因個別建築公司出現狀况而過度反應，稱政府會密切留意，確保即使有個別公司出現狀况，會盡量減低對建築工程和房屋供應進度的影響。