大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月

官讚被告順利畢業難能可貴

被告盧靖婷（現23歲，下同）在宣判後飲泣拭淚，以及向到庭支持的親友揮手。同案兩被告范紫雪及杜美宜（同23歲）早前裁定罪脫。

暫委法官彭亮廷判刑時稱，從隧道附近閉路電視片段可見，案發時盧靖婷的黑衣服上有白色商標，而且她身形略胖，容易認出。彭官提及，當他就另外兩被告裁決時，指出在閉路電視片段辨認到盧的身影，及後盧的法律代表稱事前不知道有此重要證據。彭官遂認為，盧並非在有力證據下才選擇認罪，反映她基於悔意才認罪。

彭官又指，盧於2019年9月入讀恒大，在司法程序的籠罩下完成學位課程，沒有因被起訴自暴自棄，認為她的堅韌表現難能可貴。法庭接納盧現身暴動現場少於兩分鐘，藉現身以支持暴動，認為量刑起點為兩年半。考慮盧認罪及候審煎熬可予減刑，判處入獄17個月。

【案件編號：DCCC 535/22】

（反修例風暴）