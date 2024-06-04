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港聞二

大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月

【明報專訊】2019年11月12日，有網民發起「破曉行動」，多區爆發衝突。3名恒生大學女學生涉在恒大毗鄰的大老山隧道參與暴動，其中兩人受審後被裁定罪脫，另一人認罪。認罪女大學生昨在區域法院接受判刑，暫委法官彭亮廷稱案件橫跨4年，被告整個大學生涯被籠罩在司法程序下仍能順利畢業，認為她的堅韌表現難能可貴，並且接納她有真誠悔意，最終判處她入獄17個月。

官讚被告順利畢業難能可貴

被告盧靖婷（現23歲，下同）在宣判後飲泣拭淚，以及向到庭支持的親友揮手。同案兩被告范紫雪及杜美宜（同23歲）早前裁定罪脫。

暫委法官彭亮廷判刑時稱，從隧道附近閉路電視片段可見，案發時盧靖婷的黑衣服上有白色商標，而且她身形略胖，容易認出。彭官提及，當他就另外兩被告裁決時，指出在閉路電視片段辨認到盧的身影，及後盧的法律代表稱事前不知道有此重要證據。彭官遂認為，盧並非在有力證據下才選擇認罪，反映她基於悔意才認罪。

彭官又指，盧於2019年9月入讀恒大，在司法程序的籠罩下完成學位課程，沒有因被起訴自暴自棄，認為她的堅韌表現難能可貴。法庭接納盧現身暴動現場少於兩分鐘，藉現身以支持暴動，認為量刑起點為兩年半。考慮盧認罪及候審煎熬可予減刑，判處入獄17個月。

【案件編號：DCCC 535/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕恒生大學 暴動罪 大老山隧道 反修例風波

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