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港聞二

籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好

【明報專訊】今年為《港區國安法》頒布4周年及香港特別行政區成立27周年。教育局昨致函全港中小學，指學校可參考局方編製的講解重點舉隅，早會、班主任課或禮堂講座時講解《港區國安法》及《維護國家安全條例》的重要，例如可談「既然有了《香港國安法》，為何還要為23條立法」，帶出可為國家安全提供「更多更好的保障」。

通函提出，學校可參考教育局編製的「《香港國安法》頒布4周年講解重點舉隅」，向學生講解「《香港國安法》是針對2019年發生危害國家安全的緊急情况」而立法，再指出「當今國際形勢千變萬化，危害國家安全的風險每日都存在」，以此帶出23條立法可提供「更多更好的保障」。講解重點亦提到，如學生發現一些涉及危害國家的情况，可向國安處舉報熱線報告，「履行公民責任」。

邀參加《文明中華》比賽

另外，教育局邀請中小學報名參加「《文明中華》網上挑戰賽」。活動本月24日舉行，旨在透過遊戲方式，加強學生對「國家歷史、中華優秀傳統文化、錦繡河山、國家安全和模範人物的認識及了解國情」，從而培育學生的愛國情懷。

廿局方稱屆時已報名的學校，全校學生可登入「國家安全教育網上學習平台」參加網上遊戲，為學校累積分，最高分的4間學校可分別獲頒冠、亞、季及殿軍；積極參與的學校可獲頒獎狀，所有參加學生均會獲發電子證書。

（港區國安法）

相關字詞﹕23條立法 國安法 教育局

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