小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年

案情指鄒幸彤透過至少7名被捕，自今年4月起在facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。

鄒母等6人准保釋

案中另外7名被捕人，除還押中的鄒幸彤，其餘6人已獲保釋，據悉為鄒母劉華珍、前支聯會常委劉家儀、關振邦及其妻潘幼翠；荃灣前區議員陳劍琴及牙醫李盈姿。

總警司級可申行動限制令

指定時間居指定地方

警方提到，如任何被捕人被發現違反「行動限制令」的任何規定或條件，一經定罪可被判處監禁一年。翻查《維護國家安全條例》第83條，總警司級或以上的警務人員或獲其授權的警務人員，可向裁判官提出申請要求發出行動限制令，指示獲保釋人須遵從指明規定，包括在指明時間內居住指明地方、不得在指明時間內進入指明地方或聯繫指明人物等。

警方重申「煽動意圖的相關罪行」為嚴重罪行，一經定罪最高可被監7年，提醒市民不要以身試法。

（港區國安法）