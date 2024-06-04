明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年

【明報專訊】警方國安處上周首次引用《維護國家安全條例》，以涉違條例第24條的「煽動意圖的相關罪行」拘捕還押中的前支聯會副主席鄒幸彤等7人，警方昨日以同一罪名拘捕多一名62歲男子，正被扣查，據悉為鄒幸彤的舅父，案件累計8人被捕。

案情指鄒幸彤透過至少7名被捕，自今年4月起在facebook專頁「小彤群抽會」，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。

鄒母等6人准保釋

案中另外7名被捕人，除還押中的鄒幸彤，其餘6人已獲保釋，據悉為鄒母劉華珍、前支聯會常委劉家儀、關振邦及其妻潘幼翠；荃灣前區議員陳劍琴及牙醫李盈姿。

總警司級可申行動限制令

指定時間居指定地方

警方提到，如任何被捕人被發現違反「行動限制令」的任何規定或條件，一經定罪可被判處監禁一年。翻查《維護國家安全條例》第83條，總警司級或以上的警務人員或獲其授權的警務人員，可向裁判官提出申請要求發出行動限制令，指示獲保釋人須遵從指明規定，包括在指明時間內居住指明地方、不得在指明時間內進入指明地方或聯繫指明人物等。

警方重申「煽動意圖的相關罪行」為嚴重罪行，一經定罪最高可被監7年，提醒市民不要以身試法。

（港區國安法）

相關字詞﹕國安處 警方 六四事件 鄒幸彤

上 / 下一篇新聞

羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務
非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
水費循序加價 暫不改4級制
水費循序加價 暫不改4級制
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
黎智英抱恙 官籲入院檢查
黎智英抱恙 官籲入院檢查
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
內地公司招黑工來港 4人被捕
內地公司招黑工來港 4人被捕
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美
灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕