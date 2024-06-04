好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」

教局鼓勵推動禮貌學習

招學生擔任「禮貌大使」

文體旅局聯同教育局、民政及青年事務局及旅遊相關業界等推動好客之道，其中教育局會向學校提供一系列相關學與教資源，並鼓勵學校舉行與「禮貌」相關學習活動，教導學生以禮待人，亦會透過公益少年團會員學校的聯繫網絡，選出學生擔任禮貌大使，局方昨已向學校發出通函。18區民政處則會在地區宣傳及籌備活動，推動市民積極參與。

全新宣傳片昨正式登場，以「做多一步 好客之道」為主題，涵蓋涵蓋餐飲、零售和交通業3大篇章。

宣傳片涉餐飲交通等3範疇

古天樂「試鞋」參演零售篇

第一集為零售篇，講述主角古天樂到鞋店買鞋，並手持陳列品，扮演售貨員的朱鑑然主動上前詢問是否想試鞋，獲知11號鞋後到貨倉尋找，其後指該鞋款偏小，同時將11.5碼鞋也給古天樂試，結果11.5碼鞋更適合他。

楊潤雄在啓動禮上引述港澳辦主任夏寶龍指出要落實「香港無處不旅遊」的理念。楊稱過去從不同平台見到有不禮貌對待旅客的個案，形容一小撮害群之馬破壞香港形象，故相關政策局今年初起討論籌備推廣好客之道工作，相信可透過運動提醒各界保持好客精神。

楊稱，旅發局上周已與業界聯絡，亦提供培訓短片，不同代表均稱會配合好客之道運動推出各項活動；旅發局亦會進一步招攬更多市民成為「旅遊義工」，尤其是青年人，以在旅客諮詢中心分享各旅遊主題知識及建議。

被問到有國家會推出專門吸引旅客的措施，例如韓國提供免費高速Wi-Fi，香港會否仿傚並提出具體措施，楊潤雄認為，並非提供免費措施或活動就等於好客，形容當局「睇緊更高層次」，推動各界在服務旅客時「多行一步」，讓旅客在港有更好體驗、感受到熱情，重申本港盛事活動亦可吸引旅客。