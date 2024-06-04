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港聞

港聞二

疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利

【明報專訊】屯門今年1月發生懷疑虐兒案，事發時9個月大女嬰「小雪兒」由仁愛堂社區保母照顧期間疑遭虐待，腦部出現血塊及左眼腫脹，昨日在屯門醫院接受重置頭顱骨手術。協助小雪兒的組織「香港關懷力量」表示，小雪兒父母證實女兒順利完成逾3小時手術，並已蘇醒。

小雪兒母親近日接受無綫節目《東張西望》訪問稱，由於女兒逐漸長大，早前暫時移除的頭骨已無法重新接回，故接受重置頭顱骨手術時須取出後腦頭骨，以填補頭骨裂縫，再以人工物料填充空隙，手術複雜且風險很高。她說最新腦掃描顯示，女兒左腦已嚴重萎縮，右邊身近乎癱瘓，有必要把握治療黃金時間接受手術。

香港關懷力量昨稱接獲小雪兒父母證實女兒逾3小時手術順利完成，並已蘇醒，留醫屯門醫院深切治療部，醫生今日會再觀察她喝水情况，而這兩天十分關鍵，須留意會否出現併發症。

手術後蘇醒無生命危險

母感謝社會集氣祝福

小雪兒媽媽透過議員向傳媒表示手術順利，感激社會集氣及祝福，以及醫護盡力將手術風險減到最低，並構想很多方案令頭骨脗合，最終毋須從後腦骨鑽洞取骨填補裂縫。她說需密切監察女兒狀况變化，未能確定無恙，但已無危急生命危險。

今年1月25日下午，屯門仁愛堂的社區保母為小雪兒洗澡後發現其抽搐，透過社區中心通知父母，經醫生檢查發現小雪兒腦有血塊、左眼腫脹。33歲姓鍾社區保母其後涉虐兒被捕。

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