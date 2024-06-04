婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件

事主胸痛如「被雷劈」入急症室

事主潘玉玲生前患子宮內膜癌和高血壓，2021年12月4日下午送入瑪嘉烈醫院急症室，晚上轉至內科病房，翌日早上宣告不治（見表）。事主丈夫孫智聰供稱，妻子當日下午反映胸口痛和叫救命，疼痛程度猶如「被雷劈」，他遂召救護車。孫憶述妻子曾在急症室吐出「脷底丸」藥片，護士安慰稱沒大礙，又說事主不久可出院。

曾注11支強心針 搶救無效

孫稱於12月4日晚上，妻子發WhatsApp信息表示疲倦，曾兩次嘔吐，夫婦持續交流至翌日凌晨。至清晨，孫收到院方來電，醫生表示已為事主注射11支強心針，仍搶救無效。

孫稱事後留意到妻子病牀邊有心臟監察儀器，「突然有靈感」問醫護如何發現妻子有異樣，始知道妻子無接駁監察儀器。孫質疑妻子的血壓和心跳有問題，且獲處方脷底丸，「點解可以無駁機？」

事主入院清醒 初判冠心病

瑪嘉烈醫院時任急症室駐院醫生陳宇泰表示，事主入院後一直清醒，不過對比2019年檢測的心電圖，當時的心電圖顯示有竇性心律，呈「T波段反轉」變化，初步診斷為冠心病。裁判官透露，事主最終死因為「心臟主動脈剝離帶心包積血」，問陳有否懷疑過主動脈撕裂。陳供稱，事主左右手臂量度的血壓相差超過20，兩肺之間的縱膈腔相隔7.5厘米，醫學上不足以懷疑為動脈撕裂。

醫生：心電圖不見急性心肌梗塞

瑪嘉烈醫院時任內科駐院醫生何皓琳於12月4日晚上診治事主，從醫療排板得知事主翌日不治。何表示，事主雖然有心悸，其心酵素沒有倍增，心電圖沒有急性心肌梗塞迹象，何懷疑事主有慢性心瓣問題，遂安排事主稍後接受心臟超聲波檢查。

醫生未懷疑主動脈撕裂

事主丈夫孫智聰問到，妻子的心電圖呈現「T波段反轉」，加上左右手臂血壓數字有差距，「加加埋埋不是單一事件」，有否想過主動脈撕裂的可能性；何皓琳表示，如病人有胸口痛、左右手臂血壓相差超過20，以及兩肺之間的縱膈腔變闊至8厘米，會高度懷疑是動脈撕裂，惟事主縱膈腔為7.5厘米，屬於臨牀指引的正常範圍，初步診斷結果不包括主動脈撕裂。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1063/21】

（死因研訊）