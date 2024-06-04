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港聞

港聞二

台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車

【明報專訊】有份赴台軍訓的彭軍壕昨披露軍訓活動，稱有3天用槍，其中兩天在高架橋下射靶，以及學習製造汽油彈和鋁熱彈對付裝甲車，「有教，但學唔學到就唔清楚」。彭提及，吳智鴻當時製作鋁熱彈擲向荒廢的電單車，令車着火燒熔。彭又稱，吳又曾討論逼政府妥協，但自己一聽到在遊行示威用炸彈，就會立刻返回房間，「我唔想參與佢哋討論」。

軍訓兩周 橋底燒槍

彭表示，吳智鴻因應軍訓建立名為「台灣按摩旅行團」群組，吳、彭、Hans、許湛榮、賴振邦、張銘裕、張堅順於2019年9月飛到台中彰化軍訓兩周，抵台後由退役陸戰隊員「常先生」接應。彭詳細形容他們所住的宿舍高4層，設有多間房。

對於訓練，彭稱常先生教用真刀攻擊和用槍，分別在野戰場地以氣槍練習搶槍，以及在高架橋下用手槍燒槍，每人試槍射靶兩次。常先生亦有「口講」教做炸彈，彭只記得原材料牽涉丙酮酸鹽等。另有人指導他們搏鬥，受訓者在師範大學跑步和在海灘游泳，接受加強反應能力的訓練。控方追問實質是什麼訓練，彭答即是健身舉重，他們在舊式健身中心健身，也有做引體上升。

彭稱聽過吳、賴和張坐在一起的時候，約三四次閒談講到如何破壞和迫使政府妥協，那是組織發起人「大舊」劉偉德的主意，但彭不清楚、不記得詳情；「大舊」沒有參加軍訓，但派軍師阿星從宿舍取物資回港。彭稱「我唔會刻意同佢哋傾任何嘢」、「我鍾意自己一個人」，稱與同房張銘裕幾乎沒有對話。彭補充，他被捕後透過法律文件得悉張銘裕和李家田的名字，而且在荔枝角收押所見到兩人衫上寫有名字。

（反修例風暴）

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