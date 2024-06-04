屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火

明報記者

認罪的彭軍壕表示確認免予起訴書內容。他供稱早於2014年社運認識吳智鴻，得知許湛榮為吳的左右手；吳是激進組織「鐵馬組」頭號人物，該組織負責堵路和衝擊警方。彭應吳的招攬加入鐵馬組。社運平息後，兩人鮮有聯絡。

傘運結識 7．21後響應報復鄉黑

2019年6月，吳再次聯絡彭，並於7月21日元朗西鐵站事件後揚言「搵鄉黑覆桌」。其後，彭跟吳、曾參選區議員的「大舊」劉偉德等去元朗破壞。吳告知彭，「大舊」發起無名組織，亦是金主和統籌，吳、彭和許湛榮等4人是組織的其中一隊（見圖）。

於8月底，吳跟彭及屠龍小隊黃振強等人在卡拉OK開會，吳表示即將進行「大行動」，並到台灣接受退役陸戰隊員安排的軍訓；「大舊」資助機票及食宿費用，並津貼每人6000元，也為辭職成員支付代通知金。吳透露早前已有兩批人完成軍訓，強調訓練辛苦。

彭於9月參加軍訓後返港，其後在西環開會獲悉「大舊」欲趁遊行使用真槍對付警察，「大舊」的軍師「阿星」提到製作TATP炸藥，其間吳說聯絡到人從美國入口槍械，但其中一批被扣查，他們原擬10月1日用真槍及炸藥攻擊警察，但「安全屋」疑遭警方監視，於是煞停計劃，吳冀「大舊」再出資購槍。組織成員於10月1日各自破壞港鐵站，彭沒有參與。

灣仔擲鏹水彈失時機 中止行動

數天後，吳建議向警察擲鏹水彈，他和彭、賴振邦、許湛榮租用灣仔面向軒尼詩道的旅館房間，帶同4支鏹水和兩支腐蝕性洗石劑上房行動，但彭落街買食物回來後，3人表示錯失時機，終止行動。同月底，吳提醒成員要低調，為大行動預留人手。

彭引述吳在11月稱已進口槍械抵港，吳成立「行山討論區」群組與隊員及參與大行動的勇武組織成員通訊，組團於凌晨到深山試槍。事前，彭和賴振邦由幾名學生帶路到浸大及城大的實驗室偷取化學品，賴另負責聯絡製炸彈和引爆裝置的人。

學生帶路入浸大城大偷化學品

同月中，彭稱與許湛榮乘的士到西貢，吳到達後，在涼亭打開灰色背囊取出物品。彭在庭上仔細數出，分別有3支入滿子彈的手槍、7個滿彈的手槍彈匣、一支AR15長槍、20至30發步槍子彈、兩公斤ANFO炸藥及兩部對講機。

彭稱偕隊員與屠龍兩名代表到大浪村附近為3支手槍上膛，他之後負責「睇水」，另5人輪流試槍，共射出5發。之後，吳點燃引爆炸藥，發出巨響，他們拾回彈殼及將未用炸藥放在斜坡。聆訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）