水費循序加價 暫不改4級制

黃恩諾：大戶或拆細分級

黃恩諾接受《星島日報》訪問時表示，調整水費需按用者自付原則及收回成本為基礎，並考慮社會經濟、水務經營帳目狀况等，考慮巿民負擔能力非常重要。他表示本港水費佔住戶開支約0.1%至0.2%，遠低於其他先進城巿如日本、新加坡的1%至2%，調整時會盡量遵循現有結構，不會突然大幅增加，將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理。

指商戶統一收費較適合

黄又稱，住宅用戶方面，現階段4級制收費不會大改動，但不排除將來探討針對用水量較大的用戶會拆細分級。

至於商業用戶，他稱曾考慮仿效住宅用水設分級制，但因應各行業用水模式不同，最終認為維持統一收費較合適。

被問到前水務署長邱國鼎今年1月表示，水費檢討最快可於2、3月完成，現時情况是否有變，黃稱水費檢討是十分複雜的過程，加上多年未曾調整，宜多花時間聆聽業界意見，不能未聽所有意見便「由我決定是怎樣做」。