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港聞

港聞二

涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足

【明報專訊】一名貨車司機2022年5月駕駛中型貨車至青沙公路時，涉嫌撞倒在路面進行工程的60歲菲籍工人，工人傷重不治。司機否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，案件昨於區域法院開審。控方開案陳辭指，被告案發時車速為每小時63公里，超過限制。法官謝沈智慧一度質疑控方資料不足，指危駕需提供停車距離及反應距離等資料，強調超速不等於危險駕駛。

案發時59歲的被告張惠森被控危險駕駛中型貨車，導致事主Tumamao Donato B.死亡。控方開案陳辭指，案發當日凌晨3時18分，事主受僱為助理公路保養監督，他身穿反光衣、頭帶黃色頭盔，站在一線與二線交界處，靠近二線左側；被告駕駛的車輛以時速63公里順着二線行駛，駛過意外地點時左邊車身撞倒死者，碰撞前無響號，碰撞倒未有停下，繼續駛往南灣隧道。

死者及後昏倒在一線地上，送往仁濟醫院後於4時33分被證實死亡。被告同日被捕，警誡下稱當時有留意到一線因維修工程而封閉，但經過時沒有聽到異常的聲響或感到異常震動。

工友指無獲安全距離說明

死者工友劉展榮出庭供稱沒有目擊車輛撞到死者一刻，但當時聽到一下撞擊聲，向後望時看見死者躺在地上。劉提及案發時以有閃燈的雪糕筒分隔鋪路範圍及行車範圍。劉表示安全主任只指示他們不能離開雪糕筒範圍，未有仔細說明距離規定。

【案件編號：DCCC 136/23】

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