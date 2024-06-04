涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足

案發時59歲的被告張惠森被控危險駕駛中型貨車，導致事主Tumamao Donato B.死亡。控方開案陳辭指，案發當日凌晨3時18分，事主受僱為助理公路保養監督，他身穿反光衣、頭帶黃色頭盔，站在一線與二線交界處，靠近二線左側；被告駕駛的車輛以時速63公里順着二線行駛，駛過意外地點時左邊車身撞倒死者，碰撞前無響號，碰撞倒未有停下，繼續駛往南灣隧道。

死者及後昏倒在一線地上，送往仁濟醫院後於4時33分被證實死亡。被告同日被捕，警誡下稱當時有留意到一線因維修工程而封閉，但經過時沒有聽到異常的聲響或感到異常震動。

工友指無獲安全距離說明

死者工友劉展榮出庭供稱沒有目擊車輛撞到死者一刻，但當時聽到一下撞擊聲，向後望時看見死者躺在地上。劉提及案發時以有閃燈的雪糕筒分隔鋪路範圍及行車範圍。劉表示安全主任只指示他們不能離開雪糕筒範圍，未有仔細說明距離規定。

【案件編號：DCCC 136/23】