明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務

【明報專訊】香港經濟復蘇未如預期，法律行業也受影響。律師會長陳澤銘接受本報專訪時說，部分非訴訟業務的律師行，尤其國際大行，受上市融資業務減少拖累，生意首當其衝，部分律師行也出現裁員現象。他形容從事金融相關業務是「艱難的」，希望明年整體經濟氣氛改善，同時業界要嘗試推動新路向，例如律師會成立家族辦公室專責小組，以及向內地爭取在港進行體育仲裁。

倡成立家族辦公室小組

陳澤銘說，業界過去數年從事訴訟工作的生意其實不太差，「因為在經濟不太好時，打官司、追債、破產等會多了」，甚至生意好了。他說，主要受影響的是融資、首次集資上市（新股上市）、併購、跨境投資、商業工作等非訴訟工作，尤其是金融業務為主的國際大行，衝擊較大。

國際大行合伙人多遷星洲

他透露，疫情期間旅遊限制對不少外籍合伙人很大影響，不少有國際大行合伙人遷移至新加坡，子女已在當地入學，「這樣就算香港經濟恢復，他們都未必一定要回來」。

陳澤銘說，無法量化經濟周期對業界影響，但部分律師事務所有裁員現象。不過他強調，律師會整體會員及律師行數目現在無明顯減少。

根據律師會截至今年3月數字，律師會目前有11,370名執業證書會員，並有922間律師行，數字與疫情前相若。不過，註冊外地律師，則由2019年6月1641人，下跌至今年3月1489人；註冊外地律師行也由2019年87間，下跌至73間。

陳澤銘稱，香港作為細小外向型經濟，政府或業界未必可以做到好多，例如目前息口高企，經濟活動相對減少。他又表示，香港法院案件排期時間確實太長，也受投資者詬病，「在香港要打官司，民事訴訟就算不是很複雜，排期的確長，隨時一年以上」。他表示，法院排期改善效率、推動無紙化等，也可鞏固法治環境。

上 / 下一篇新聞

羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
水費循序加價 暫不改4級制
水費循序加價 暫不改4級制
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年
小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年
黎智英抱恙 官籲入院檢查
黎智英抱恙 官籲入院檢查
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
內地公司招黑工來港 4人被捕
內地公司招黑工來港 4人被捕
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美
灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕