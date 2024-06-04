非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務

倡成立家族辦公室小組

陳澤銘說，業界過去數年從事訴訟工作的生意其實不太差，「因為在經濟不太好時，打官司、追債、破產等會多了」，甚至生意好了。他說，主要受影響的是融資、首次集資上市（新股上市）、併購、跨境投資、商業工作等非訴訟工作，尤其是金融業務為主的國際大行，衝擊較大。

國際大行合伙人多遷星洲

他透露，疫情期間旅遊限制對不少外籍合伙人很大影響，不少有國際大行合伙人遷移至新加坡，子女已在當地入學，「這樣就算香港經濟恢復，他們都未必一定要回來」。

陳澤銘說，無法量化經濟周期對業界影響，但部分律師事務所有裁員現象。不過他強調，律師會整體會員及律師行數目現在無明顯減少。

根據律師會截至今年3月數字，律師會目前有11,370名執業證書會員，並有922間律師行，數字與疫情前相若。不過，註冊外地律師，則由2019年6月1641人，下跌至今年3月1489人；註冊外地律師行也由2019年87間，下跌至73間。

陳澤銘稱，香港作為細小外向型經濟，政府或業界未必可以做到好多，例如目前息口高企，經濟活動相對減少。他又表示，香港法院案件排期時間確實太長，也受投資者詬病，「在香港要打官司，民事訴訟就算不是很複雜，排期的確長，隨時一年以上」。他表示，法院排期改善效率、推動無紙化等，也可鞏固法治環境。