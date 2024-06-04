陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間

立法會在今年3月以12天極速審議並通過《基本法》23條本地立法，律師會等多個團體在最後審議階段未趕及提交詳細意見書。陳澤銘昨接受本報專訪稱，雖然成文法是普通法的重要組成部分，惟「所有成文法的最終解釋權在於法院」，相信案例漸多將有助釐清條文含義，補充定罪要素。至於政府需否定期檢視條文，陳對本地法院「很有信心」，即使法官出錯、判得不好，亦有完整的上訴機制。

籲多看判辭 勿只關注結果

陳2021年接任會長，經歷多宗《國安法》案件裁決、判刑，以及《基本法》23條立法。他提及不少市民批評法例字眼模糊、紅線模糊、容易誤導墮法網等，盼以法律人身分呼籲公眾多看判辭，了解判決背後原因，勿只關注裁決結果，「對結果不滿便覺得審訊不公平，本身對司法制度也是不公平的」。

律師會近年處理多宗律師違例個案，包括2020年底介入接管涉違《律師帳目規則》的黃馮律師行，而警方國安處在2022年向律師會提16宗投訴，指有律師在「612案」涉嫌專業失當；去年再有投訴指律師任建峰違反國安法。多宗投訴懸而未決，陳稱律師會需給予被投訴人充足的答辯機會，「有時候書信往來比較冗長」；律師會已成立檢討委員會檢視整個投訴及紀律機制，短期內將公布改革方案，盼縮短調查投訴時間。

改革契機源自接管黃馮律師行

陳澤銘未透露改革詳情，謂改革契機「源自」律師會接管黃馮律師行，令一批經該行處理物業買賣的客戶因而未能完成物業交易，盼改革「起碼令到一些無辜的客戶受到的影響減至最低」。他強調改革只會在「不影響維護專業水平的責任下，優化一些程序」，紀律機制的調查大方向不變。

涉612基金的16宗投訴，至今年1月有10宗完成調查，進入內部審核程序。陳稱程序「一直進行中」，基於無罪推定，被投訴人「在（投訴）成立前……是未有專業（失當）的問題」。至於任建峰案，陳稱不會獨立評論個案，一般而言律師會不會因被投訴人的身分、政治取向而改變程序，「一視同仁」。

明報記者 葉希雯、林勵