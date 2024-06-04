藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防

昨日維園內外警力佈防嚴密。藝術家陳式森昨晚9時許到銅鑼灣駱克道，做出多個手勢，包括祭酒、舉杯、向天舉起手指等，並用手比劃近似「八九六四」的字句，全程未有發言。大批警員隨即包圍陳式森，並搜查其隨身物品，然後將他帶上警車。警方表示，昨晚巡邏期間，發現一名男子在銅鑼灣駱克道造成混亂，所以截停他，並將他帶返警署調查，該男子其後已無條件獲准離開。

過百警員昨日在銅鑼灣一帶佈防，通往維園的主要路口均有警員站崗。記者觀察單在崇光百貨門外已有約50名警員駐守，亦有全副裝備的反恐特勤隊及「劍齒虎」裝甲車在場戒備。維園內也有至少50名警員進駐，分為3至4人一組，駐守銅鑼灣和天后出入口，並在通道巡邏。在球場舉行的「家鄉市集嘉年華」場內亦有警員。

朱江瑋商店派蠟燭悼六四

多名民主派人士早前表明，今日不會公開悼念六四。前民主派區議員朱江瑋昨在facebook表示，今日將於其在旺角開設的商店派發蠟燭，供市民領取，藉此悼念六四事件死難者，並紀念一眾「天安門母親」。

以往舉行六四燭光集會的維園足球場，今年再度舉行「家鄉市集嘉年華」，昨日多個同鄉會動員會員到嘉年華。深圳社團總會大鵬同鄉會會長何志強表示，昨率領約50人到場，稱是自發性質，認為雖然天氣欠佳，但會場人山人海、氣氛良好。他說不擔心有人搞六四示威，「其他事不到我們理會」。

市集檔主：落雨人流減

多名市集檔主表示，剛過去的周末銷情理想，有售賣罐頭食品的檔主說，豆豉鯪魚、花生、罐頭牛肉等一早售罄。惟昨日下午雨勢不斷，有檔主指人流明顯減少，影響生意。售賣青島啤酒的負責人呂小姐表示，至今生意額約2萬至3萬元，較預期好，惟昨日生意額只及前日約三分之一至一半。售賣粟米汁的怡加新公司負責人陳先生稱，今年嘉年華整體人流較去年多，但昨日天雨令人流減少約六成。他說生意額暫時約5萬元，希望最終有6位數收入。嘉年華由6月1至5日舉行。