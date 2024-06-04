運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事

前日下午3時許，警方接報有人懷疑醉酒，倒臥土瓜灣道美華工業中心外一架手推車上。男子被送往伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治。死者身上沒有身分證明文件，警方調查相信他為40歲姓汪內地人，無明顯傷痕，死因有待驗屍確定。

皆福建同鄉最短抵港兩月

其一被捕者涉逾期居留

警方調查顯示，死者持雙程證來港，事發前與3名男同鄉在上址單位聯誼，其間有人飲酒，事主隨後不適昏迷，3人遂將他放在手推車上，再用一塊「小心地滑」塑膠路牌托住死者頭部，並將一張棉被覆蓋其身，將他搬到工廈出入口後逃去。

九龍城警區刑事部總督察羅程瀚稱，警方掌握在逃者容貌特徵後，迅速封鎖大廈各出入口搜查，於大廈附近發現3人，以涉嫌非法處理屍體拘捕他們。被捕內地男子35至51歲，皆持雙程證來港，報稱無業，正被扣查，其中一人涉逾期居留。據悉，死者與被捕3人均來自福建，來港最短一人抵港約兩個月，涉案單位內檢獲一定數量的啤酒罐。

警方檢獲涉案手推車、「小心地滑」膠板及染有污迹的棉被。警方稱已掌握涉案單位租用人資料，惟4人背景、來港目的及涉事單位是否黑工宿舍則仍待調查，案件交由九龍城警區重案組跟進。

涉案單位大門事後遭警方以鐵鏈鎖上，並貼出聯絡告示。單位外放有各樣建築物料，從門縫可見擺放風扇及裝修工具。街坊透露該單位1000多平方呎，分間成多個劏房，常見內地人出入。