看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大

美國政界近年多次質疑中美貿易逆差擴大，羅奇曾多次撰文批評美國政治人物說法違反經濟理論。他接受本報專訪時說，受美國關稅影響的中國貨品可改為出口其他市場，而美國只是將貿易逆差轉移至其他已存在貿易逆差的經濟體，「大部分的貿易轉移，只代表更高價格購買外國貨品，傷害（美國）消費者購買力，變相向美國人開刀」。他重申在過去文章多次提出的觀點：「我們（美國）有多邊貿易問題，而非雙邊貿易問題。」

人幣偏弱下 中國經濟料難超美國

羅奇認為，短期內美國或者透過關稅等措施，限制外部需求和中國經濟增長，但認為中國公司可靈活適應，改往其他市場。至於中國最終經濟實力能否超越美國，他說在「購買力平價」（Purchasing Power Parity）方面中國已超越美國，但在人民幣偏弱或走低下，實際上中國經濟超越美國則較難實現。

投行出身的羅奇說，在美股牛市下，華爾街目前對中美角力的看法似乎過於樂觀，他們一方面認為兩國衝突會持續，但認為並無造成後果。他個人認為，中美摩擦不論對兩國及全球經濟均可構成巨大威脅，美國投資者也可能重新思考涉中國的投資。