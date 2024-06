羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行

明報記者 林勵

曾長期在港工作的羅奇今年初以〈我痛苦地說:香港已經玩完〉(It pains me to say Hong Kong is over)為題在英國《金融時報》撰文,引起強烈迴響。他接受本報專訪時解釋,文章源於去年1月疫後再來港,見了本港朋友及昔日投行客戶,聽到他們對香港將來路向的意見;他其後再兩度來港,每次都感受到港人對未來關注日深,故撰文提醒。

稱改變空間趨小 維持「玩完」觀點

羅奇在文中列出,香港受本地政治、內地經濟及中美等三大因素影響。他向本報稱,該3項因素均非香港能左右。他說香港與內地在經濟及政治上的連結愈趨緊密,香港能改變的空間也愈來愈小,故現在仍維持「玩完」的觀點。他說自2019年一國兩制的定義已改變,「不代表沒有兩種制度,只是我們未必願意承認,是更有中國特色的兩制」。

記者問若有機會,他會向中央領導人就香港提出什麼建議。他說香港能成為強的國際金融中心,符合中國所需及本身利益,上海仍遠未追上。不過他分析,中央難以不控制香港,「2019年改變了所有事,不論是對香港、抑或中國對香港規管」。他引述有意見稱,為了香港能維持金融中心地位,中央可能要作某些讓步,但他認為這種看法雖然正確,但「對北京沒有什麼說服力」。

他建議北京可列出香港一國兩制與內地制度不同的特徵,例如法治、資本自由流通、人員流動等,並透過強調各範疇付諸實行,向外界表明堅持香港與內地不同之處。至於應否強調言論自由,他笑了一聲說,這方面或觸及北京的「大紅線」。

指過分傾斜金融 應擴闊經濟基礎

香港經濟方面,他說難有速效解決。他說中證監早前推出刺激港股措施後,恒指雖然低位反彈,但仍未收復2021年高位的失地,「刺激股市措施收益有限,在其他範疇有否具體措施?有可能,但很難」。他分析,香港過分傾斜金融業,應積極擴闊經濟基礎,也肯定西九文化區等在推動文化的貢獻,但認為香港要做更多才行。他解釋,世界正經歷人工智能、大數據或替代能源的新一波工業革命浪潮,「香港所能做的或者有限,但在這些範疇建立優勢很重要,吸引科研對香港也有利」。

至於香港和鄰近競爭對手新加坡,羅奇稱比較結果對香港不利,例如在去年全球創新指數(GII)中,新加坡排第五,香港排第十七,加上香港強調國安論述及外界負面觀感,「當(新加坡)政府進逼、且香港經濟不如預期,人才便離開及流向更創新、更有活力的地方」。

2009年金融海嘯後,羅奇曾獲時任特首曾蔭權委任為經濟機遇委員會成員,有份提出六大產業策略。羅奇說,當時委員會已提來自新加坡的挑戰,「在後2019年時期,加上中國經濟轉弱,如今看來,這些挑戰已成現實」。

