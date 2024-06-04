【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置

活動將於本月底到8月喺大王東街休憩處舉行，由Grafflex設計嘅塑像同幕牆融入灣仔地標，如會展、灣仔警署等，亦有回歸與國慶元素。灣仔區議員莫繡安話，到來市民會有多元體驗，例如活動會播放喺展出地標附近錄製嘅聲音，畀參觀者有聽覺體驗。佢話Grafflex屆時會出席開幕禮，相信活動會吸引唔少佢嘅粉絲來港，冀實踐「無處不旅遊」，又認為有助推動兩地文化藝術交流。

協會常務副主席、灣仔區議員劉珮珊透露，今次與Grafflex合作屬「友情價」，整個活動估計花費50萬至60萬元，由地區人士籌措、支持關愛隊工作嘅地區關愛基金出資。

另外，劉珮珊話一眾灣仔區議員打算落區做「小型民調」，針對各地區議題蒐集民情，做到下情上達，突顯區議會工作有別於地區三會；頭炮之一會到公園收集市民對公園設施嘅意見，佢話灣仔嘅公園設施大多陳舊，所以想邀請市民集思廣益。