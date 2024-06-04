明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美

【明報專訊】的士與網約車之爭，不要說香港，其他地方也一樣，尤其是早年剛出現網約車時，深圳等城市也曾發生的士司機罷駛，直到2016年頒布網約車相關法律，讓網約車變得合法，才算是告一段落。

對乘客而言，坐的士還是網約車，不外乎考慮方便、價錢、時間及舒適，但對於的士司機和網約車司機而言，是違規經營還是服務欠佳，說穿了背後還是一個奶酪問題。奶酪足夠，大家的心思都花在接單載客，還會浪費時間管其他？

只是，就算網約車在內地合法多年，他們與的士司機的矛盾並未因此而減少，多次與不同網約車司機談起，他們都提到，有些的士司機平日開工不是留心載客，而是專挑網約車下手，刻意製造輕微碰撞，例如網約車想轉線，的士司機故意讓出空間再突然踩油衝前，令網約車收掣不及從旁撞上，由於轉線優先讓直行，很多時就是網約車負全責。網約車司機為了繼續接單，往往私下賠幾百元了事，就算用保險代賠，得益的也是的士司機，因為的士少少損傷，他們基本不修理，於是賠償就當收入，開工不是找客，是找車來撞。

筆者認為，這純屬少數不法之徒的惡意為之，只不過自己也數次乘坐網約車時，確實感受到路上有的士司機故意針對，突然抽頭，突然踩油，都是衝着自己所坐的網約車而來。每遇到此，筆者都會安撫網約車司機：「慢慢來，不用急，我不趕時間，讓他去吧。」畢竟生命攸關啊。

文：尚東美

相關字詞﹕網約車 的士 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
羅奇：自2019年兩制更具中國特色 倡中央列出兩制下香港特徵 逐項展示付諸實行
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
看好華企抽身變陣 美關稅自身傷害恐更大
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
訪港為闡釋「玩完」論 無擔心不能入境
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
運屍案3疑犯及死者皆黑工 工廈「宿舍」劈酒出事
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
藝術家比劃「手勢」遭帶走 警：惹混亂 指已無條件獲准離開 維園內外逾百警佈防
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
陳澤銘：律師會與時並進 將迎大改革 縮調查時間
非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務
非訴訟律師行生意減 籲業界推新業務
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
涉撞斃工人 貨車司機否認危駕 官質疑控方資料不足
水費循序加價 暫不改4級制
水費循序加價 暫不改4級制
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
屠龍證人：初擬國慶殺警 遭監視煞停 金主「大舊」資助赴台軍訓 西貢試槍共一長三短火
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
台退役兵負責軍訓 教鋁熱彈攻裝甲車
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
婦胸痛入院翌晨亡 夫質疑無駁心臟監察器 開庭研死因 醫生稱事主不符駁機條件
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
疑社區保母施虐 小雪兒重置頭骨順利
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
好客之道啟動 楊潤雄稱無硬指標 被問具體措施 稱當局「睇緊更高層次」
小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年
小彤群抽會案 鄒幸彤舅父被捕 共拘8人 警：保釋者違行動限制可囚一年
黎智英抱恙 官籲入院檢查
黎智英抱恙 官籲入院檢查
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
籲學校講解國安法23條並存 教局稱可指出保障更多更好
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
大老山隧道衝突 恒大女生認暴動囚17月
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
瑪嘉烈擴建 建商保華捲追薪 醫局：工地運作正常
內地公司招黑工來港 4人被捕
內地公司招黑工來港 4人被捕
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
灣區熱搜：灣區研發產出5年翻倍 港校貢獻三成 活躍研究人員同倍增 港佔比均逐年收窄
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】馬會招募賽事見習學員 名額25 滿15歲讀畢中三可申請 薪酬逾1.1萬
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】陳國基：達碳中和不能單靠政府
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】酒店餐飲業倡設大數據平台分析旅客
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】盼呼應「無處不旅遊」 灣仔擺Grafflex藝術裝置
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】孫玉菡同300業界北上了解社福發展
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕
【Emily】家福會一連兩周日鬧市派雪糕