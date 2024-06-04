灣區手記：動奶酪 ／文：尚東美

對乘客而言，坐的士還是網約車，不外乎考慮方便、價錢、時間及舒適，但對於的士司機和網約車司機而言，是違規經營還是服務欠佳，說穿了背後還是一個奶酪問題。奶酪足夠，大家的心思都花在接單載客，還會浪費時間管其他？

只是，就算網約車在內地合法多年，他們與的士司機的矛盾並未因此而減少，多次與不同網約車司機談起，他們都提到，有些的士司機平日開工不是留心載客，而是專挑網約車下手，刻意製造輕微碰撞，例如網約車想轉線，的士司機故意讓出空間再突然踩油衝前，令網約車收掣不及從旁撞上，由於轉線優先讓直行，很多時就是網約車負全責。網約車司機為了繼續接單，往往私下賠幾百元了事，就算用保險代賠，得益的也是的士司機，因為的士少少損傷，他們基本不修理，於是賠償就當收入，開工不是找客，是找車來撞。

筆者認為，這純屬少數不法之徒的惡意為之，只不過自己也數次乘坐網約車時，確實感受到路上有的士司機故意針對，突然抽頭，突然踩油，都是衝着自己所坐的網約車而來。每遇到此，筆者都會安撫網約車司機：「慢慢來，不用急，我不趕時間，讓他去吧。」畢竟生命攸關啊。

文：尚東美