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港聞二

海壇街路陷 快線解封巴士復常

【明報專訊】深水埗海壇街近日出現大範圍路陷，當局派員連日搶修路面，昨現場所見洞內已不見積水，工人已清除塌下的欄杆、路牌等雜物，倒入新砂石。政府發言人昨稱，水務署、渠務署及路政署正聯合調查路陷原因，初步估計因近日大雨加劇水土流失。運輸署昨晚稱，海壇街介乎欽州街與桂林街之間快線已解封，惟車輛仍不能由桂林街左轉入海壇街，而受影響巴士線已恢復原有路線行駛。

水務署長黃恩諾昨到場視察後稱，早前已接報該處水管出現問題，經檢視後發現供水無問題，渠管則有局部損毁。政府發言人其後發稿稱，路陷面積約8乘12米，深約4米，於約兩米深有一條直徑約225毫米的污水渠及一條直徑約300毫米的雨水渠局部損壞。

爭取周五完成永久修復

香港工程師學會上任會長卜國明表示，相信連日大雨將泥土經破損渠管帶走，而由於現場無水湧出，料不涉食水喉管。他稱，雖然石屎製的渠管老化機會不大，但舊填海區如深水埗部分路段有可能出現剩餘沉降，加上附近近年有工程，或令泥土移動造成渠管破裂。卜稱市民若「路見不平」發現路面輕微沉降，應致電1823通知政府處理，並建議政府視乎渠管功能每2至5年以閉路電視檢測，及早維修。

政府發言人稱，水務署工程團隊正就餘下受影響的行車線作永久修復，爭取本周三（5日）早上繁忙時間前重開海壇街（介乎欽州街與桂林街之間）往荔枝角方向慢線，其後安排臨時恢復行車的快線作永久修復，預計周五（7日）早上繁忙時間前完成。

相關字詞﹕渠務署 水務署 路陷 海壇街 深水埗

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